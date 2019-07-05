Европейский университет в Петербурге вернул аккредитацию

Европейский университет (ЕУ) в Санкт-Петербурге получил от Рособрнадзора аккредитацию образовательной деятельности сроком на шесть лет. Теперь ЕУ вновь может выдавать дипломы гособразца и приглашать иностранных студентов и профессоров. Лишение ЕУ несколько лет назад аккредитации и лицензии вызвало дискуссию о несовершенстве системы аккредитации вузов. После обращения по этому поводу Ассоциации ведущих университетов России и ассоциации «Глобальные университеты» к Владимиру Путину образовательное ведомство начало подготовку к реформированию системы.

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил от Рособрнадзора аккредитацию. Текст соответствующего приказа опубликован на сайте ведомства. Ранее ЕУ получил положительное заключение Рособрнадзора по магистерским программам. В полученном вузом заключении было установлено соответствие программ университета государственным образовательным стандартам (ГОС).

Как ранее сообщал “Ъ”, проблемы с лицензией у Европейского университета возникли в марте 2016 года, когда Рособрнадзор выявил ряд нарушений в работе вуза. В ходе длительной судебной тяжбы руководству ЕУ не удалось доказать факт устранения этих нарушений. Тогда были предприняты попытки получить лицензию заново, это получилось лишь с четвертой попытки. В 2017 году Европейский университет был лишен лицензии на обучение студентов. Право на ведение образовательной деятельности вуз вернул лишь в 2018 году. Глава аппарата ректора ЕУ Алла Самолетова заявила “Ъ”, что, несмотря на историю с потерей лицензии, количеством заявок на поступление в магистратуру университет «вполне удовлетворен»:

«К нам пришли многие уже состоявшиеся профессионалы. Часть из них вообще не планировали поступать в магистратуру, но после ситуации с лицензией заинтересовались и познакомились с нами поближе».





Университет, по ее словам, был вынужден расстаться с иностранными преподавателями: «К сожалению, получать рабочую визу наши преподаватели из других стран могут только в том случае, если у университета есть и аккредитация, и лицензия».

Сейчас, по словам госпожи Самолетовой, двери университета «вновь открыты», ЕУ планирует пригласить иностранных преподавателей на ряд профессорских позиций, а также вернуть тех, кто был вынужден уехать. «В начале августа пройдут вступительные экзамены на все шесть факультетов,— говорит представитель вуза.— Все они реализуют магистерские программы, которые сейчас и были аккредитованы. Мы вели приемную кампанию и раньше, но не знали исхода рассмотрения аккредитационной заявки, поданной весной». По словам госпожи Самолетовой, получение аккредитации важно для абитуриентов: «Во-первых, некоторым из них важно получить диплом государственного образца. Во-вторых, это очень важно для молодых людей, так как наличие аккредитации позволяет им получить отсрочку от армии. В-третьих, это важно для нашей интернационализации — при наличии аккредитации мы можем набирать иностранных студентов и приглашать иностранных профессоров».

Отметим, после скандала, связанного с отзывом аккредитации у ЕУ, в июле 2018 года Ассоциация ведущих университетов России и ассоциация «Глобальные университеты», в которые входят 50 крупнейших вузов РФ, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему аккредитации. Это привело к тому, что ректор ВШЭ заявил о создании рабочей группы при Минобрнауки РФ по реформе этой системы.

Ксения Миронова