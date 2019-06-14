Профицит обретает нездоровый оттенок

Федеральный бюджет по итогам пяти месяцев этого года исполнен с профицитом в 2,7% ВПП, что заметно выше зафиксированного год назад показателя в 1,2% ВВП. Впрочем, как подтвердило вчерашнее заседание правительства, видимый избыток денег в госказне объясняется не только успешным сбором доходов на фоне стабильно дорогой нефти, но и отстающим исполнением расходов. Премьер-министр Дмитрий Медведев вчера говорил о «недопустимо медленном» расходовании части бюджетных ассигнований, в том числе и по чувствительной для властей линии национальных проектов.

Ключевой показатель федерального бюджета, профицит по итогам пяти месяцев равен 2,7% ВВП, сообщил вчера Минфин. Законом о бюджете-2019 он утвержден на уровне 1,8% ВВП, впрочем, уже скоро показатель будет скорректирован до 1,7% — законопроект о весенней правке бюджета Госдума рассмотрит в первом чтении 18 июня.

Бюджетные доходы января—мая составили 7,866 трлн руб.— это 39,4% от годового плана. Нефтегазовые доходы (средняя цена барреля Urals по итогам января—мая составила $66,34 при заложенных в бюджет $63,4) исполнены на 41,2% от годового плана, ненефтегазовые — несколько хуже, на 38,1%. Расходы по итогам пяти месяцев составили 6,716 трлн руб., или 37,2% от годовых назначений. Такой уровень исполнения трат ниже прошлогоднего — по итогам января—мая 2018-го он составлял 39%.

Как раз об освоении ассигнований речь шла на вчерашнем заседании правительства. Министры, впрочем, анализировали не предварительные данные пяти месяцев, а уже «устоявшиеся» итоги первого квартала. В открытой части заседания Дмитрий Медведев отметил «недопустимо медленное» финансирование части расходов, в том заложенных на нацпроекты. На эту проблему ранее указывали президент и Счетная палата, 8 мая ситуацию разбирали на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию. Его итогом было поручение Минфину и другим исполнителям представить предложения по исправлению к 14 июня. «Я жду доклада по этой теме, что сделано, что не сделано. Потом уже будем выводы окончательные делать»,— отметил вчера премьер. Ранее среди причин медленного освоения денег назывались задержки при заключении соглашений с регионами и муниципалитетами и длительность закупочных процедур.

«Нехорошая тенденция», по выражению премьера, есть и по части реализации федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Если в 2018 году по итогам первого квартала уровень кассового исполнения ФЦП оценивался в 9%, то сейчас — лишь 6%. В Минэкономики пояснили “Ъ”, что снижение темпов было связано с «качеством работы госзаказчиков», а также с тем, что по ряду ФЦП не были утверждены лимиты бюджетных обязательств — на сумму в 71,4 млрд руб. (преимущественно это касается ФЦП «Космодромы» и «Развитие Крыма»). Без учета этих расходов кассовое исполнение программ составило бы 7,2%.

По ФЦП снизился и уровень их софинансирования со стороны региональных и местных бюджетов. По оценкам Минэкономики, в первом квартале он был равен 5,9% (против 8,6% в 2018 году). Это снижение связано с особенностями ФЦП «Калининград» (в 2018 году уровень ее исполнения был выше из-за подготовки к чемпионату мира по футболу), а также с предполагаемой корректировкой программы «Ядерная и радиационная безопасность», предусматривающей сокращение внебюджетных источников.

В части ФАИП речь вчера шла лишь о неравномерности ее финансирования — в силу того, что значительная часть контрактов закрывается в конце года (кассовое исполнение программы по итогам первого квартала — 4,4%). Напомним, по завершении 2018 года главная претензия к реализации ФАИП заключалась в том, что ввести удалось чуть более половины программных объектов. Из 221 недостроенного тогда объекта 77 сейчас уже завершены. Давать прогноз на этот год в Минэкономики не берутся — там подчеркивают, что «вводы объектов планируются, как правило, на конец года. Вместе с тем обеспокоенность по некоторым объектам уже есть».

Евгения Крючкова, Вадим Вислогузов