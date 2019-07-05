«Севкабель» отсоединился от Марьино

ГК «Севкабель» отказалась от идеи переноса своего завода по выпуску кабельной продукции с Васильевского острова в индустриальный парк Марьино. Инвестор все еще определяется с локацией и пока решает, покупать или арендовать объект. Эксперты “Ъ” считают, что в компании ищут более дешевые предложения.

О том, что ГК «Севкабель» больше не рассматривает Марьино для размещения производственных мощностей по выпуску кабельно-проводниковой продукции, сообщил генеральный директор завода «Севкабель» Сергей Ярмилко. По его словам, в ситуации с Марьино произошла «подмена понятий»: инвестор изначально не планировал размещаться на территории индустриального парка, а присматривал себе территорию, расположенную поблизости. «Переговоров непосредственно с Марьино на предоставление площадей мы не вели. Они касались только взаимодействия по общей инфраструктуре»,— сказал Сергей Ярмилко.

Изначально, определяясь с площадкой для переезда, «Севкабель» выбирал между шестью локациями. Сейчас перечень сократился до двух, добавил Сергей Ярмилко. «Нужна площадка до 55 тыс. кв. м, тогда как сейчас мы работаем на более чем 100 тыс. кв. м. Это следствие нерационального развития производства. Часть территории занята технологиями, которые сейчас не используются»,— прокомментировал Сергей Ярмилко. Максимальная стоимость затрат для переезда на подготовленную площадку составит до 300 млн рублей.

Председатель совета директоров ГК «Севкабель» Александр Вознесенский добавил, что компания пока не определилась, будет ли она арендовать помещение или выкупит его. Завершить переезд «Севкабель» рассчитывает в 2020–2021 годах.

Основанный в 1879 году завод «Севкабель» располагается на Кожевенной линии Васильевского острова. В августе 2017 года появилась информация о том, что он переедет на территорию индустриального парка Марьино. Соответствующее соглашение подписали «ВТБ Девелопмент» (управляющая компания парка) и ГК «Севкабель». В начале 2018 года группа должна была начать проектирование, а ближе к концу года — приступить к строительным работам (см. “Ъ” от 28.08.2017). Предприятие планировало выкупить 8 га и разместить на нем производство площадью 40 тыс. кв. м. В перебазирование производства «Севкабель» хотел вложить 3 млрд рублей.

«Севкабель» публично объявил о планах переезда, но до сделки купли-продажи земли в индустриальном парке не дошло, отметил директор по инвестициям АО «ВТБ Девелопмент» Александр Паршуков. «"Севкабель" взял время на проработку проекта своей новой площадки, однако в дальнейшем планы компании по перебазированию производства изменились, и процесс согласования сделки остановился. Каких-либо претензий мы друг к другу не имеем»,— отметил он.

«Севкабель» производит кабельно-проводниковую продукцию общего и специального назначения. В число клиентов компании входят РЖД, «Газпром», «Роснефть», «Северсталь», Министерство обороны. В 2009 году предприятие инициировало свое банкротство, а впоследствии досталось за долги крупнейшему кредитору в лице банка «Санкт-Петербург» (см. “Ъ” 01.06.2017). В 2017 году предприятие приобрел самарский производитель кабельной продукции — АО «Росскат». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), выручка ООО «ПК "Севкабель"» в 2017 году составила 4,1 млрд рублей, чистая прибыль — 98,4 млн рублей.

По информации Александра Вознесенского, выручка от продажи кабельно-проводниковой продукции «Росскат» и «Севкабель» за 2017 год составила 23 млрд рублей. Весной этого года «Севкабель» объявил о релокации части производственных мощностей в Самарскую область.

По словам источника “Ъ”, у компании по внутренним причинам не оказалось средств, которые она планировала направить на переезд. Отказ может быть обусловлен финансовым вопросом: стоимость земли в Марьино достаточно высока, что для предприятия в не самой простой финансовой ситуации может быть ограничивающим фактором, отмечает руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев.

Источник “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости говорит, что компания рассматривает для переезда площадки на юге Петербурга. Другой собеседник “Ъ” в качестве возможных локаций для компании называет индустриальный парк «М-10», территорию Ижорских заводов, объекты «А Плюс Девелопмент», складские комплексы Nordway и «PNK-Софийская». На юге традиционно больше как производственных, так и складских площадок, представляющих потенциальный интерес — к примеру, промзона в Металлострое или Шушары, указывает заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg Михаил Тюнин.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин