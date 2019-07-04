На Средне-Невском судостроительном заводе заложат три катамарана «Грифон»

В 2020 году на Средне-Невском судостроительном заводе будут заложены три катамарана «Грифон» проекта 23290. Об этом завил генеральный директор предприятия Владимир Середохо.

«Мы сейчас получим заказ, и в следующем году у нас будет контракт на три "Грифона". В 2020 году начнем делать (заказ — “Ъ-СПб”) для разных российских заказчиков, сдадим в 2021 году»,— сказал он, уточнив, что речь идет о петербургских заказчиках. Цена одного судна, по его словам, не превышает 300 млн рублей.

Напомним, что СНЗ представил первый российский пассажирский катамаран «Грифон», из углепластика в 2017 году. Судно отличает малая осадка (до 1,5 метров) и большая, по сравнению с «Метеорами», вместимость. Эксплуатация катамарана началась в 2018 году, в текущем он работает на линии Петербург — Кронштадт.

Яна Войцеховская