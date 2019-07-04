«На постсоветском пространстве давно не все в порядке»

День независимости Белоруссии завершился трагическими событиями. Снаряды салюта разрывались слишком низко, в непосредственной близости от мест праздничных народных гуляний. В результате один человек погиб, еще десять получили ранения. По сообщениям Минобороны республики, причина ЧП — некачественные заряды, которые поступили из России. Кроме того, в социальных сетях активно обсуждается новый Maybach Александра Лукашенко. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что между союзниками назревает очередной серьезный скандал.

Белоруссия 3 июля отмечала национальный праздник — День независимости. По этому случаю в столице проходил большой военный парад. По окончании официальных мероприятий проводятся традиционные народные гуляния и большой салют. В этот раз праздник был омрачен трагическим инцидентом. Как позже сообщило Минобороны Белоруссии, несколько зарядов салюта оказались некачественными и разорвались слишком низко. В результате одна женщина погибла и еще 10 человек получили ранения. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в разных районах города. Для любой страны это ЧП, а для тихой Белоруссии это событие более чем чрезвычайное. На многочисленных видео из социальных сетей заметно, что заряды разрываются слишком низко, фактически задевая толпы людей.

И что же власти? Тишина. Государственные СМИ Белоруссии предпочли широко не освещать трагические события. В центре внимания исключительно речь Александра Лукашенко и то, как белорусский народ радостно отметил торжественную дату. Собственно, и российские федеральные СМИ также предпочли обойти стороной чрезвычайное происшествие в столице союзного государства. Информация разошлась в основном по оппозиционным источникам и Telegram-каналам. Кстати говоря, по информации белорусского Минобороны, заряды для салютов были приобретены в России. Причем изготовлены они вроде бы в Китае. Это само по себе сенсация: для государственного праздника Белоруссии закупается продукция сомнительного качества. Россия, получается, косвенно вовлечена в эту историю. Это очередной повод для обвинений со стороны Минска и, соответственно, очередного скандала, а то их мало.

Что еще обсуждается в связи с большим праздником? Новый бронированный лимузин Александра Григорьевича Мерседес — Mercedes-Maybach Guard ценой под €2 млн. На нем президент приехал произносить патриотические речи. А в целом происходящее в очередной раз доказывает, что на постсоветском пространстве давно не все в порядке. На лицо симптомы тяжелой и продолжительной болезни. Ее наличие уже невозможно скрыть помпезным патриотическим фасадом. Белорусский президент на трибуне в военной форме с гербами, Maybach и паленые салюты. Вот такая вот реальность.

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