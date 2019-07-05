ТАСС выписывают из книжной палаты

Минкомсвязь предлагает выделить Российскую книжную палату (РКП) из структур ТАСС и передать под контроль Роспечати. Ранее свои виды на РКП были у Минкульта, предлагавшего передать организацию Российской государственной библиотеке (РГБ). Книгоиздатели надеются, что очередная реформа палаты улучшит качество собираемых ею данных.

Минкомсвязь предлагает вывести РКП из-под управления информационного агентства ТАСС и вернуть в ведение Роспечати, следует из проекта приказа президента РФ, опубликованного на regulation.gov.ru в конце июня. Документ предлагает выделить палату в новое юридическое лицо в форме государственного бюджетного учреждения с передачей ему имущественного комплекса для хранения и учета экземпляров изданий, возложив полномочия собственника этой структуры на Роспечать.

До 2014 года РКП уже управлялась Роспечатью, но с 2014 года функционирует как филиал ТАСС. Палата создана в 1917 году для регистрации книг, сейчас она также регистрирует периодические издания, выдает номера ISBN и готовит библиографические описания.

О том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вывод РКП из ТАСС, “Ъ” сообщал 30 января. По данным “Ъ”, с такой инициативой к премьеру обратились гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, ссылавшийся на недостаточное финансирование РКП, и Минкульт, у которого были свои планы на организацию: министерство предлагало переподчинить палату подведомственной ему РГБ. В Минкульте вчера на запрос “Ъ” не ответили, в РГБ и ТАСС от комментариев отказались.

Проект президентского указа отражает позицию Роспечати и Минкомсвязи и еще будет обсуждаться, реакции на него пока не поступило, сообщил “Ъ” заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев. «РКП — системообразующая структура, ее главная функция помимо обеспечения обработки и хранения периодики и книг — аналитика указанных рынков в целях разработки стратегии их развития, крайне необходимо сохранить это»,— подчеркнул он. По его словам, РКП ежегодно получала субсидию в размере около 120 млн руб.

В пояснительной записке к проекту указа говорится, что РКП остается в отраслевой принадлежности Минкомсвязи и работает «в тесном взаимодействии» с Роспечатью. Последняя, опираясь на базы РКП, сможет «разрабатывать стратегические, а также принимать оперативные решения в области управления отраслью издательского дела».

Передача РКП ТАСС, которую связывали в том числе с борьбой за принадлежащий палате особняк на Кремлевской набережной, сопровождалась конфликтом между участниками рынка. В конце 2013 года, как писал “Ъ”, руководители крупнейших библиотек предлагали президенту РФ Владимиру Путину передать функции книжной палаты РГБ. Перспектива передачи палаты РГБ, в свою очередь, вызвала опасения участников книгоиздательского рынка. Как сообщал “Ъ” в январе, издатели полагали, что такой вариант чрезмерно усилил бы позиции Минкульта в сфере регулирования книгоиздательской отрасли.

По мнению гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина, реформа РКП в итоге «не окажет существенного влияния на книжный рынок». Это мнение разделяет представитель другого издательства, отмечая, что у компании «есть только обязательство отправлять экземпляры новых книг в РКП, которое не изменится».

В большей степени издателей волнует статистика, сбором которой занимается РКП. Сейчас книжная палата «довольно закрытая организация», методика сбора данных для анализа не до конца ясна, поясняет президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. «Мы не раз заявляли, что наши данные по выпуску книг и другим параметрам расходятся с данными РКП на 30–40%. Это результат некачественной работы, рассчитываем, что статистика в результате реформы сможет стать более корректной»,— отметил он.

Валерия Лебедева