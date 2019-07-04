Трехсторонние переговоры по газу пройдут в сентябре

Трехсторонние переговоры в формате Россия—Украина—Еврокомиссия (ЕК) о сохранении транзита российского газа через Украину запланированы на сентябрь, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Действующий контракт истекает в конце 2019 года, и пока нет ясности, будет ли он продлен. И Россия, и Украина допускают перебои в поставках. В «Нафтогазе Украины» опасаются нехватки топлива в стране зимой на фоне снижения собственной добычи газа. Впрочем, официальная статистика данные о снижении добычи не подтверждает.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил, что трехсторонние переговоры с Россией и Украиной о судьбе газового транзита запланированы на сентябрь. «Я могу вас информировать, что трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией возобновятся уже в сентябре»,— сказал он, выступая в Европарламенте.

Десятилетний контракт на транзит газа был подписан между «Газпромом» и «Нафтогазом» в январе 2009 года, и все стороны заинтересованы в его продлении.

Тем не менее за десять лет между двумя странами накопилось большое количество разногласий, что осложняет процесс обсуждения.

Сейчас переговоры проходят при участии Еврокомиссии, выступающей в роли медиатора. Одним из основных спорных вопросов является судьба $2,56 млрд, которые «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража должен выплатить «Нафтогазу» в рамках решения по взаимным искам по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года. В марте прошлого года экс-президент Украины Петр Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража о выплате «Газпромом» неустойки «исторической, убедительной победой».

«Газпром» считает это решение несправедливым, оспаривает его в апелляционном суде Швеции и параллельно призывает «Нафтогаз» вести переговоры о новом транзитном контракте с чистого листа, то есть без учета решений арбитража. Учитывая эти обстоятельства, эксперты оценивают возможные переговоры как «напряженные», а Европа обеспокоена сроками.

Что касается самого договора, то российская сторона заявляет, что не отказывается от его подписания, но новый контракт должен быть «экономически целесообразным». «Нафтогаз» же считает, что «Газпром» специально затягивает переговоры и дело может дойти до прекращения транзита. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал 4 июля в своем Facebook, что «прекращение транзита обусловлено политическими, а не экономическими факторами» и «проблема не может быть решена на уровне отношений» газовых компаний. Топ-менеджер назвал ситуацию наказанием от руководства РФ за «европейский выбор и независимость Украины» и выразил надежду на компенсацию за потерю транзита «через Стокгольмский арбитраж, над чем мы сейчас работаем» (речь идет о поданном в 2018 году новом иске на сумму не менее $11 млрд).

Юрий Витренко при этом ожидает полного прекращения транзита газа из России после 2019 года.

В ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов признался, что подозревает российских партнеров в подготовке к перерыву в транзите, обратив внимание на то, что «Газпром» накапливает газ в хранилищах в Европе. Он заявил, что «Нафтогаз» тоже создает запасы газа: их текущий уровень на 2,5-2,7 млрд кубометров выше уровня прошлого года.

При этом Юрий Витренко обратил внимание на снижение внутренней добычи газа на Украине, что, по его мнению, создает угрозу нехватки топлива. По сравнению с декабрем прошлого года «Укргазвыдобування» в июне сократила добычу на 9,2%. «Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции»,— заключает Юрий Витенко. Между тем вскоре после этого заявления «Укртрансгаз» раскрыл данные по добыче, согласно которым она в первом полугодии выросла на 2,8%, до 10,5 млрд кубометров. Кроме того, сравнение данных по добыче в летние и зимние месяцы некорректно, поскольку зимой добыча всегда выше из-за более высокого спроса.

Юлия Федотова