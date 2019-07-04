Власти Крыма подали в суд на Zenden из-за отказа от строительства обувной фабрики

Министерство экономического развития Крыма подало иск в отношении компании «Крым Шуз» (дочерняя структура Zenden Group) о расторжении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне. Согласно картотеке арбитражных дел, иск был принят к производству 2 июля.

Как пояснили РБК в пресс-службе Минэкономики Крыма, компания «Крым Шуз» не выполняет обязательства по договору, заключенному в рамках закона «О развитии Республики Крым...». Компания может потерять статус участника свободной экономической зоны, который предполагает ряд налоговых преференций. Вопрос о возмещении налоговых преференций отнесен к компетенции налоговых органов и также будет определен в суде, сообщили в министерстве.

Zenden Group объявила о проекте строительства в Крыму фабрики мощностью 1 млн пар обуви в год в апреле 2016 года. Объем инвестиций в строительство оценивался в 1 млрд руб. «Крым Шуз» была создана специально под проект. В январе 2017 года «Крым Шуз» приостановил строительные работы на объекте. Причиной стала некомпетентность контрагентов из числа местных застройщиков: конкуренция в строительной отрасли Крыма остается низкой, поскольку из-за санкций в регион не идут крупные игроки. Президент и основатель Zenden Андрей Павлов сообщал “Ъ”, что, как только будут урегулированы все вопросы с подрядчиками, строительство обувного кластера возобновится.

Подробнее о проекте обувной фабрики читайте в материале “Ъ” «Zenden переобулся в Крыму».