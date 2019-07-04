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Компания A Project Development приостановила реконструкцию здания в Петербурге

Московская компания A Project Development приостановила реконструкцию здания на Конюшенной пл., 2 лит. Д в Петербурге.

Как сообщает РБК, причиной стала необходимость произвести финансовую реструктуризацию компании. Работы на объекте — памятнике регионального значения «Мастеровой двор» возобновятся в ближайшее время. Ожидается, что реконструкция будет завершена во втором квартале 2020 года.

В настоящее время строительная компания проходит процедуру банкротства по иску Промсвязьбанка. A Project Development допустил просрочку при выплате кредита.

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