В Татарстане за полгода количество предпринимателей выросло на 4,4 тысяч человек

В Татарстане за первые шесть месяцев на 4,4 тыс. человек увеличилось количество предпринимателей — сейчас официально в республике зарегистрировано 163,7 тыс. бизнесменов, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

Гарантийный фонд Татарстана оказал поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2,5 млрд руб., за полгода перевыполнив годовой план на 10,7%.

Фонд поддержки предпринимательства выдал 576 микрозаймов (общая сумма не уточняется), а также проконсультировал 4 тыс. предпринимателей и самозанятых. Также 46 компаний начали экспортировать свои товары при поддержке Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.

В 2019 году Татарстан потратит 1,9 млрд руб. на нацпроект поддержки предпринимателей, уточнили в ведомстве.

“Ъ-Казань”