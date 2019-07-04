Егор Летов зазвучит с рентгеновских снимков

Massive Attack опубликовали кавер на песню Егора Летова «Все идет по плану». Трек британских музыкантов вышел на пластинке, сделанной из рентгеновского снимка. Как утверждают музыканты, послушать ее можно будет всего 15 раз. Такой подход — часть арт-проекта, посвященного борьбе с цензурой. Massive Attack до этого выступали с песней «Все идет по плану» на концертах. Впервые это произошло в 2013 году. Тогда же они сыграли и композицию Янки Дягилевой «Печаль моя светла».

Однако этот релиз — первая студийная версия песни Егора Летова в исполнении группы. Британские музыканты выложили запись с выступлением на YouTube.

«Ъ FM» связался с музыкантом Сергеем Летовым, братом лидера «Гражданской обороны». Он рассказал, что посмотрел выступление группы, и оно ему понравилось. Сам кавер он воспринимает как своего рода посвящение: «Я видел уже выступление, знаю, что это не первое их обращение к творчеству Егора Летова. Они, по-моему, выступали уже на большом фестивале пару лет назад с этой песней и с целой программой. Вы знаете, всегда интересно, когда большие мастера обращаются и какую-то новую интерпретацию предлагают. В принципе, я за.

Мне кажется, даже зарубежные музыканты знают о том, что Егор Летов — это своего рода символ нонконформизма, отказа от сотрудничества, например, со средствами массовой информации, или его принципиальные ходы, которые противоречили включению в какой-то, скажем, рынок или шоу-бизнес.

Поэтому мне кажется очень интересным, что радикальные музыканты из Великобритании отдают дань его творчеству и сделали своего рода трибьют, посвящение его памяти. Мне, конечно, очень приятно, что к творчеству моего брата и Янки Дягилевой интерес у выдающихся британских музыкантов».

Музыкальный критик «Коммерсанта» Борис Барабанов был на концерте, где Massive Attack впервые исполнили «Все идет по плану». По его словам, это было настоящее костюмированное шоу: «На меня тогда это произвело очень сильное впечатление. До сих пор загадка, каким образом они прочувствовали эту силу, которая, безусловно, заложена в песнях Егора Летова. Более того, они решили исполнять все по-русски. Было 11 экранов, на них одновременно демонстрировались нарезки и кадры и советской кинохроники тех времен. Когда зрители покидали зал, на выходе стояли два типичных гулаговских охранника. Они были с собаками, которые лаяли на всех выходящих из зала. В общем и целом создали образ тоталитарного государства. И как ни странно, сейчас это, наверное, не только рассказ о Советском Союзе, о России, но рассказ о тоталитаризме как таковом, о диктатуре, которую мы наблюдаем как в традиционном историческом понимании в разных странах, так и на уровне того же интернета. Раз — и выключили картинки в Facebook. Все человечество осталось без каких-то своих воспоминаний. И кто-то умеющий выключать картинки показал всем, кто в доме хозяин. В принципе, мы все находимся в тюрьме, в которой все идет по плану. В общем, я думаю, что это вполне своевременный релиз. И если какое-то количество людей его правильно прочтет, это исполнение, то они сделают выводы».

Иностранные музыканты далеко не в первый раз обращаются к русской музыке и делают каверы на известные треки. Например, немецкая группа Rammstein перепевала песню «Штиль» группы «Ария». А корейские музыканты Infiniti of Souns сделали свою версию «Миллиона алых роз» Аллы Пугачевой и «Дельфинов» «Мумий Тролля».

Глеб Силко