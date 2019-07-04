Госсовет Татарстана проведет последнее заседание пятого созыва 11 июля

Президиум Госсовета назначил свое очередное заседание на 11 июля. Оно будет последним в пятом созыве республиканского парламента. После этого депутаты уйдут на каникулы, а осенью их полномочия истекут. По итогам выборов 8 сентября будет сформирован новый состав Госсовета.

В повестку последнего заседания включено 29 вопросов, в том числе восемь проектов республиканских законов, три законодательные инициативы Госсовета и 11 проектов федеральных законов и законодательных инициатив регионов.

На сессии планируется принять обращение Госсовета к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину о продлении срока лицензирования скважин и водозаборов для садоводческих, огороднических и дачных хозяйств. Также планируется ввести изменения в регламент парламента, которые позволят депутатам голосовать по проектам федеральных законов по факсу либо электронной почте, не собираясь специально для этого на заседания. Как отметил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, «это будет касаться только тех законопроектов, по которым нужно высказаться в короткий срок», остальные будут рассматриваться «в обычном порядке».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”