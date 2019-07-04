Госсовет Татарстана вводит заочное голосование

Депутаты Татарстана смогут голосовать по проектам федеральных законов по факсу либо электронной почте, не собираясь специально для этого на заседания. Соответствующие поправки могут быть внесены в регламент Госсовета уже на следующей неделе. В парламенте заявляют, что таким образом смогут «оперативно собрать мнение депутатов» для оформления отзыва Татарстана на инициативы Госдумы. Опрошенные “Ъ” парламентарии по-разному относятся к такой новации. Одни считают, что это делается с целью избежать критики регионов на проекты федерального центра. Другие уверены, что депутат должен иметь право дистанционно участвовать в работе Госсовета, будь он в командировке либо «в Финляндии на отдыхе».



Госсовет Татарстана подготовил изменения в собственный регламент, которые позволят депутатам принимать решения без заседания парламента. Речь идет об организации «голосования путем опроса депутатов» для принятия постановления от имени Госсовета. Подобная форма будет применяться «в исключительных случаях, не терпящих отлагательства» и только по проектам федеральных законов для представления отзывов в Госдуму. В пояснительной записке к проекту поправок уточняется, что основанием для опроса будет распоряжение председателя Госсовета. Опросный лист будет направляться депутатам по факсу или электронной почте. По итогам голосования будет составляться протокол, на основании которого будет оформляться решение парламента. Поправки в регламент могут быть одобрены на сессии Госсовета в июле.

Напомним, согласно закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», проекты федеральных законов по предметам совместного ведения должны согласовываться с регионами. Отзывы готовят главы российских субъектов и местные законодательные собрания. Они могут высказаться «за» либо «против» проекта. При этом отзыв регионального парламента должен оформляться его постановлением.

Сейчас постановления Госсовета Татарстана могут приниматься только на заседаниях, которые проводятся раз в месяц, а иногда еще реже. «Зачастую сроки отзывов по проектам федеральных законов, имеющих важное политическое, социально-экономическое значение, истекают в перерывах между заседаниями Государственного совета»,— заявляют в татарстанском парламенте. Новый способ голосования должен позволить «оперативно собрать мнение депутатов» по проекту федерального закона «с оформлением надлежащего акта».

«Иногда мы практически не можем высказать свое мнение по значимым социальным и политическим проектам. В этих случаях мы направляли свою позицию нашим депутатам в Госдуму, чтобы они озвучили ее при рассмотрении»,— рассказал “Ъ” глава парламентского комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин. Он подчеркнул, что заочный способ голосования не будет распространяться на принятие республиканских законов: «Это касается только федеральных законопроектов. Но вполне возможно, что мы не всегда будем реагировать. Многие проекты поступают, как говорят в народе, глупые».

Господин Ягудин добавил, что информация о заочно принятых решениях будет оглашаться на заседаниях Госсовета. Он отметил, что подобный способ опроса есть в других регионах. Например, в Алтае, Башкирии, Ставропольском крае, Калининградской, Калужской, Томской и Тюменской областях.

Глава комитета затруднился привести пример, когда Госсовет не успел предоставить отзыв по какому-нибудь важному федеральному проекту. Однако, как сообщал “Ъ”, подобная ситуация сложилась год назад при обсуждении пенсионной реформы. Тогда Госсовет Татарстана провел заключительное заседание весенней сессии, не включив в повестку вопрос повышения пенсионного возраста, поскольку проект реформы на тот момент официально в парламент республики не поступил. Депутаты ушли на летние каникулы. КПРФ настаивала на созыве внеочередной сессии, но в итоге руководство Госсовета решило ограничиться заседанием комитета по социальной политике. Комитет поддержал пенсионную реформу, но официальный отзыв в Госдуму татарстанский парламент так и не смог отправить.

Отметим, что Госсовет не всегда выступает в поддержку федеральных инициатив. В 2018 году татарстанский парламент раскритиковал поправки в закон «Об образовании», которые закрепляли добровольное изучение национальных языков в региональных школах. Тогда Госсовет отправил отрицательный отзыв на проект. Правда, ко второму чтению татарстанские власти от претензий к федеральному центру отказались.

Опрошенные “Ъ” депутаты Госсовета по-разному относятся к введению заочного голосования. Депутат фракции КПРФ Артем Прокофьев считает такой способ голосования «неправильным»: «Рассмотрение законопроекта предусматривает не только голосование, но и его обсуждение. По электронной почте обсуждение организовать нельзя». Он полагает, что именно поэтому и вносятся изменения в регламент, чтобы депутаты не могли критиковать проекты федерального центра публично. «В последнее время в регионах обсуждение федеральных законопроектов носят даже более острый характер, чем в Госдуме. Видимо, из-за того, что сейчас принимается много непопулярных решений, в регионах начали менять регламенты, чтобы проводить проекты без обсуждений»,— заключил депутат.

В то же время заочное голосование поддержал член фракции «Единой России» Леонид Якунин, который возглавляет комитет Госсовета по бюджету, налогам и финансам. И даже выступил с собственной инициативой — сделать голосование в парламенте «дистанционным»: «Включили телевизор, показали его (депутата.— “Ъ”) физиономию, он поднял руку. Если надо — выступит». Господин Якунин добавил, что среди депутатов много «руководителей предприятий, у них командировки». «Неважно, на каком он расстоянии. Он может находиться в Финляндии на отдыхе, открыл свой iPad и высказал предложение, мы учли. Самое главное, чтобы он участвовал»,— заключил депутат.

Кирилл Антонов