X5 И ГК «Абрау-Дюрсо» создадут СП для развития бренда «Русская лоза»

X5 Retail Group и Группа компаний «Абрау-Дюрсо» подписали соглашение о намерениях о развитии бренда «Русская лоза» путём создания совместного предприятия, которое обеспечит управление товарным знаком, сообщает пресс-служба X5 Retail Group. Документ подписали главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман и президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов,

Предполагается, что магазины Х5 станут эксклюзивным местом продажи «Русской лозы».Сегодня на полках уже представлено шесть наименований тихих вин «Русская лоза» в сегменте до 300 руб. за бутылку. Стороны планируют расширять линейку этого бренда, запуская новые продукты, в том числе в более высоких ценовых сегментах, используя свои компетенции и производственную и сырьевую базу, включая собственные виноградники «Абрау-Дюрсо».

Сергей Иванов