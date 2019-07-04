Электронные паспорта закачают в смартфоны

По данным СМИ, вице-премьер Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта. Деталей пока немного. Известно, что это будет пластиковая карта с чипом — на нее запишут личные данные гражданина. Кроме того, каждый человек сможет скачать приложение со всей информацией о паспорте на смартфон. Доступ к нему можно будет получить с помощью биометрии. Как это будет работать? С подробностями — Яна Лубнина и Елена Иванова.

Вместо бумажной книжки в 20 страниц — карта, которая помещается в кошелек. Разговоры об электронном паспорте ведутся в России давно. Были и попытки, правда, неудачные. Например, с 2013 года можно было получить универсальную электронную карту — на нее были записаны паспортные данные и банковские реквизиты. Массовым удостоверение так и не стало — выпустили всего 700 тыс. экземпляров. А компания, которая занималась их созданием, получила миллиардные убытки. Конкретики о новом проекте также немного. Скорее всего, на электронное удостоверение запишут не только данные паспорта, но еще СНИЛС, ИНН и номер медицинской страховки, предположил глава представительства компании Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев: «Относиться к этому надо как к привычной банковской карте с расширенным функционалом именно для того, чтобы определять человека в каких-то информационных системах, плюс данные медицинской карты, биометрические.

Это поможет высвободить огромное количество денег, которое государство тратит на людей, которые просто сверяют вас с вашей электронной фотографией».

К слову, во многих странах биометрические карты существуют больше десяти лет. В США для подтверждения личности достаточно водительских прав. Паспорт в привычном понимании нужен для поездок за рубеж. Многие страны Евросоюза выдают национальные идентификационные карты. Похожая система действует в Израиле: гражданам присваивают личные номера, которые используют в госучреждениях. И это сильно упрощает процедуры, рассказала гражданка Израиля Юлия Вагапова: «Есть сайт-аналог российских госуслуг, где ты регистрируешься по номеру этой карточки, и там можешь менять свои данные, не нужно ходить ни в какие министерства. Ты можешь редактировать адрес проживания, просто приложив какую-то копию договора об аренде жилья, а также семейное положение. Для этого тоже нужно прикрепить фотографию соответствующего документа о смене статуса».

С российскими электронными паспортами пока больше вопросов, чем ответов. Особенно в части безопасности. Кто сможет редактировать данные граждан? Сейчас этим занимаются органы ЗАГС, МВД и пенсионные фонды. Скорее всего, они продолжат это делать, но потребуется общая электронная база. Можно ли будет взломать систему? Ведь при значительном сбое любые операции станут недоступны. И как защитить от кражи данных сами электронные карты или мобильное приложение? Если уделить этому недостаточно внимания, то новых случаев мошенничества не избежать, резюмирует эксперт по информационной безопасности Лука Сафонов: «Если злоумышленники смогут воспользоваться полной идентификацией человека в интернете, то смогут оформлять на него и кредиты, например. Безопаснее сделать централизованный сертификационный центр, который будет под надзором государства их выпускать.

Потому что если мы сейчас это отдадим на места, то, скорее всего, будут злоупотребления — поддельные дипломы, удостоверения личности».

Другой вопрос — сбор биометрических данных. По информации “Ъ”, в банках этот процесс сейчас идет медленно. Смогут ли граждане доверять системе, о которой пока ничего не известно? Явно не в ближайшее время. Но власти настроены решительно и планируют выдать первые электронные паспорта в следующем году. По оценке вице-премьера Максима Акимова, на создание карт уйдет больше 100 млрд руб.

Согласно концепции, которую предложил «Гознак», затраты на создание электронных паспортов отчасти покроют сами граждане. Предполагается, что с них будут взимать некую сумму за подтверждение личности при трансакциях. Например, если человек использует электронную подпись при покупке автомобиля или квартиры. При этом сколько придется платить за каждую операцию, «Гознак» не раскрывает. Кроме того, свои концепции паспорта разрабатывают также НИИ «Восход» и «Ростелеком».