Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти. Показания свидетелей, следственные мероприятия, улики и другие доказательства говорят о том, что в ночь на 21 июня «отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», заявил он на брифинге (цитата по ТАСС).

При этом дело о попытке штурма парламента переквалифицировали в дело о попытке государственного переворота. Действия по захвату власти должны были начаться со штурма здания парламента. Расследование будет вестись по статьям об организации массовых беспорядков, а также заговора или мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя (ст. 225 и 315 УК Грузии).

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В последующие дни спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено провести по пропорциональной системе с нулевым барьером.

21 июня президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. С той же даты запрещены полеты грузинских перевозчиков в Россию. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не назвав сроки запрета.

Об итогах протестов в Грузии читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».