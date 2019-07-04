Виталий Мутко поручил Рустаму Минниханову до 20 июля принять меры по обманутым дольщикам

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий в правительстве РФ вопросы строительства и регионального развития, поручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову и кабмину республики до 20 июля принять меры по восстановлению прав граждан, включенных в реестр пострадавших соинвесторов строительства жилья.

О проделанной работе региональные власти должны отчитаться правительству России, сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу господина Мутко. Поводом стали многочисленные обращения обманутых дольщиков Татарстана в федеральные органы власти.

Как писал “Ъ-Казань”, в реестр проблемных домов госкомпании «Дом.рф» попали 33 объекта жилого строительства, в которых квартиры приобрели порядка 4 тыс. дольщиков. Общая площадь недостроенного проблемного жилья в республике составляет 300 тыс. кв. м.

В апреле власти республики заявляли, что в 2019 году в регионе планируется завершить строительство 12 домов для 840 пострадавших соинвесторов жилья, а в 2021 году полностью решить вопрос по существующим проблемным новостройкам.

“Ъ-Казань”