В реестр проблемных строящихся домов попали 33 объекта в Татарстане

В опубликованный госкомпанией «Дом.рф» список проблемных домов-долгостроев попали 33 объекта, которые строятся в Татарстане. 16 из них находятся в Казани, три — в Набережных Челнах, шесть — селе Набережные Моркваши, пять — в деревне Куюки, два — в Нижнекамске и один — в Зеленодольске. Общая площадь недостроенного проблемного жилья в республике составляет 300 тыс. кв. м.

Эти объекты принадлежат ООО «Казанские окна», ООО «Стройком», ООО «ЖК “Молодежный”», ГК «Объединение молодежного строительства Татарстана», ООО «ТН-Риэтли», ООО «Свей», ООО «Фон-Ривьева», ООО «Царицынский Бугор», ООО «Маг-Строй» и АО «Фон». У некоторых домов застройщик неизвестен.

Всего в список вошли порядка 2 тыс. домов от 802 застройщиков в 77 регионах. Их общая площадь составляет 11,8 млн кв. м. Процедуру банкротства ввели в отношении 453 застройщиков.

“Ъ-Казань”