Ростовский агрохолдинг «Дон-Агро» выйдет на Сингапурскую биржу

Агрохолдинг «Дон-Агро» Евгения Туголукова планирует разместить акции на Сингапурской бирже, сообщает РБК со ссылкой на Business Times.

Как сказано в сообщении, полученные средства компания направит на собственное развитие, в частности, агрохолдинг намерен купить земли в Ростовской области и новое оборудование. Кроме того, указано, что «Дон-Агро» намерен развивать новые молочные фермы и инвестировать в производство молочной продукции азиатским и глобальным инвесторам.

Холдинг «Дон-Агро» был образован в 2009 году. В 2012 году он перешел под управление группы «Продальянс» (входит в сингапурскую StrongBow). Основной владелец «Дон-Агро» — Евгений Туголуков, он контролирует 94% холдинга. Предприятие специализируется на выращивании зерновых и производстве молока. Холдингу принадлежат 75 тыс. га. земель, около 4 тыс. голов крупного рогатого скота и пять молочных ферм. В Ростовской области «Дон-Агро» принадлежит около 52 тыс. га земель.

Кристина Федичкина