На Военно-морском салоне в Петербурге представят 17 боевых кораблей ВМФ

В рамках IX Международного военно-морского салона в Петербурге будет представлено 17 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ и погранслужбы ФСБ России, включая недавно построенный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Планируется, что МВМС-2019 посетят 45 официальных делегаций из 33 государств. В настоящий момент уже зарегистрировано 352 участника, из них 28 иностранных компаний из 19 стран.

Напомним, что в этом году Военно-морской салон в Петербурге пройдет с 10 по 14 июля. Местом его проведения традиционно станет территория «Ленэкспо» и причальный комплекс «Морской вокзал».