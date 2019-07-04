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Налоговая инспекция банкротит управление благоустройства Копейска

Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Челябинской области о признании банкротом МУП «Управление благоустройства» Копейского городского округа. Сумма заявленных исковых требований – 1,1 млн руб. Информация содержится в картотеке суда.

МУП «Управление благоустройства» - предприятие, подведомственное администрации Копейска с правом хозяйственного ведения. Организация с июня прошлого года находится в процессе ликвидации.

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