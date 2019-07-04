Кандидаты в губернаторы Челябинской области от «Яблока» и ЛДПР определились с «сенаторскими тройками»

Участники выборов в губернаторы Челябинской области Ярослав Щербаков (от партии «Яблоко») и Виталий Пашин (от ЛДПР) назвали имена кандидатов на пост сенатора в Совете Федерации. Наличие такого списка – обязательное условие для претендентов на пост главы региона.

Председатель челябинского регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков на странице в Facebook сообщил, что в случае избрания губернатором предложит пост сенатора в Совете Федерации активистам движения «СтопГОК» Ирине Гладышевой, Василию Московцу и Гамилю Асатуллину. Челябинский депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин включил в «сенаторскую тройку» депутата областного заксобрания Алексея Беседина, главврача медицинского центра «Лотос» Елену Коляду и бывшего главу Тимирязевского сельского поселения Владимира Горева.

Ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что намерен предложить пост в Совете Федерации спикеру областного заксобрания Владимиру Мякушу, уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой и лидеру челябинского отделения «Справедливой России» Валерию Гартунгу. Экс-омбудсмен Алексей Севастьянов, который также участвует в выборах губернатора Челябинской области от партии «Гражданская сила», пригласил в свою «сенаторскую тройку» бывшего губернатора региона Михаила Юревича.

Сегодня, 4 июля, завершается прием подписей депутатов и жителей от кандидатов на пост губернатора Челябинской области. Также все претенденты должны принести в областную избирательную комиссию списки с именами троих кандидатов на пост сенатора в Совфед.