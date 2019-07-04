04 июля, четверг
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Пермь. Прикамье

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Фото: Properm.Ru

Бургерная Тимати закрылась в Перми

Пермский ресторан сети Black Star Burger закрылся. Как сообщил "Ъ-Прикамье" Александр Флегинский, владелец ТЦ «Ленком» (Комсомольский проспект, 28, где арендовала помещение бургерная ), на этой неделе стороны расторгли договор аренды по обоюдному согласию. Сейчас помещение сдается в аренду. От других комментариев девелопер отказался.

По данным "Ъ-Прикамье", договор был расторгнут по инициативе арендодателя — его не устраивала платежная дисциплина ресторана. Сам ресторан проработал менее одного года — он был открыт минувшей осенью. Пермский ресторан Black Star Burger был открыт столичным ООО «Блэк Стар Фудс», учредителем которого является популярный артист Тимати (Тимур Юнусов).

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