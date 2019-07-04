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Минтруд России подготовил новый список запрещенных для женщин профессий

Минтруд России разработал новый перечень «неженских профессий». Как сообщает РБК со ссылкой на доработанный ведомством документ, министерство определило 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.

В новом перечне содержатся ограничения на применение труда женщин в 98 видах работ. В частности, женщины не смогут работать в сферах, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу. Ограничения будут сняты на работу водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т, членом палубной команды на всех судах, машинистом электропоезда, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и т. д. В министерстве отметили, что критериями при пересмотре и актуализации перечня стали факторы, которые несут опасность для репродуктивного здоровья женщин, влияют на здоровье будущего поколения и имеют «отдаленные последствия».

18 июня документ был направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Минтуд рассчитывает, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

Обозреватель “Ъ” Наталья Радулова — о профессиональной дискриминации по половому признаку.

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