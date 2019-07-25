Сегодня исполняется 57 лет ресторатору Аркадию Новикову

Его поздравляет председатель совета директоров РФГ, президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер:

— Мой дорогой друг Аркадий, огромное везение в жизни, когда профессия, талант и страстное увлечение совпадают и реализуются в один из самых успешных проектов современной России. Огромное количество ресторанов «Новиков Групп» дарят нам знакомство с культурами разных стран через их кулинарные традиции. Ты очень счастливый и везучий человек, потому что твой ошеломительный бизнес-успех основан, с одной стороны, на эмоциях и радости, которые люди испытывают, посещая твои рестораны, а с другой — на армии профессионалов, которые работают в ресторанной индустрии на заданной тобой самой высокой планке. Я как спортсменка знаю, что стать чемпионом очень сложно, но еще сложнее сохранять карьерную мотивацию на протяжении многих-многих лет! Тебе это удается, потому что ты по-настоящему предан искусству кулинарии. И, конечно, поздравление было бы неполным, если бы я не выразила свое восхищение твоим рыцарским отношением к твоей любимой женщине, твоей жене Наденьке, и твоим друзьям, твоим единомышленникам, твоим детям Никите и Саше. Сегодня я хочу поздравить нас всех, что ты родился и что мы имеем возможность жить с тобой в одно время. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»