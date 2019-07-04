Сеть алкомаркетов «Красное и белое» сменила прописку

Ретейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре. Три основных юрлица «Прометей», «Абсолют» и «Оазис» вошли в новую корпорацию Amelior Investments Limited. Она создана в марте этого года. Ее стопроцентным бенефициаром является основатель и владелец «Красного и белого» Сергей Студенников.

Почему крупнейший алкогольный ритейлер перевел бизнес на Кипр? Вероятно, это связано с недавним слиянием сети с «Дикси» и «Бристоль», говорит партнер коллегии адвокатов Delcredere Максим Степанчук. По его словам, этому союзу будет удобнее работать не в российской юрисдикции: «До настоящего момента корпоративная структура представляла собой российские компании, принадлежащие непосредственно владельцу. На Кипре же акционерное соглашение можно подчинить английскому праву.

Это дает дополнительные гарантии всем участникам взаимоотношений.

Что касается вопроса, связанного с налогами, с точки зрения российских потребителей это никак не отразится ни на цене, ни на исполнении обязанностей на территории России. Выгода может быть получена только при выплате дивидендов на кипрскую компанию. Присуждение требований двустороннего соглашения может понизить налоговую ставку с 10 до 5%. Но в этой ситуации необходимо будет доказывать, что кипрская компания не является транзитной».

Перевод бизнеса на Кипр практически не отразится на деятельности сети алкомаркетов в России. Магазины, товары, счета и сотрудники по-прежнему остаются. Не заметят изменений и покупатели, отмечают эксперты. Однако не исключено, что корпоративный рынок вскоре узнает о новой крупной сделке, полагает генеральный директор юридической компании «Райкин и партнеры» Вадим Райкин: «По всей видимости, бизнес готовят к продаже. И те, кто хотят его купить, желают, чтобы официально об этом было известно как можно меньшему количеству людей. Или же бенефициар, который есть сейчас, опасаясь уголовных дел, налоговых претензий, боится, что просто не сможет воспользоваться этими деньгами, так как после их поступления они могут быть сразу же арестованы следственными органами или судом. Вряд ли здесь могут быть какие-то другие причины. В прошлые годы подобные сделки иногда проводились ради налоговой оптимизации, но поскольку, во-первых, с ней в России научились очень хорошо бороться, а во-вторых, ставка по таким сделкам действительно не высока — всего 13%, то это вряд ли могло бы быть реальным мотивом для подобных действий. Скорее всего, это подготовка к будущим изменениям в составе реальных бенефициаров».

В конце прошлого года в офисах компании «Красное и белое» прошли обыски одновременно в нескольких городах. О поводе силовики и надзорные органы так ничего и не сказали, а вот в самой компании заявили, что их подозревают в неуплате налогов и обороте контрафакта. Однако выяснилось, что перед бюджетом Челябинской области у компании «Красное и белое» нет непогашенных обязательств. Игроки рынка тогда предположили, что это связано с недружественными действиями со стороны конкурентов.

Светлана Белова