10 миллиардов рублей в день составит ежедневный объем закупок валюты Минфином с 5 июля по 6 августа (всего на 231 млрд руб.). К этому добавляются покупки ЦБ в счет приостановленных во второй половине 2018 года — на 2,8 млрд руб. в день. Всего покупки в июле составят 12,8 млрд руб. в день против 19,1 млрд руб. в день в июне (из них 16,3 млрд руб. в день составляли покупки Минфина). Минфин покупает валюту на рынке в рамках бюджетного правила для минимизации зависимости курса рубля от нефтяных цен, июльское снижение вызвано сокращением допдоходов от превышения ценой на нефть базового уровня $40 за баррель. Средняя цена Urals в июне составила $61,93 за баррель, в мае — $70,93 за баррель.