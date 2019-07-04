«Как в таких условиях можно творить?»

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова представил свою точку зрения на скандал, связанный с дипломным фильмом Артема Фирсанова «Дело №7»: напомним, апелляция, поданная режиссером на удовлетворительную оценку, рассматривалась в присутствии сотрудников полиции и Росгвардии. Вечером 3 июля руководство ВГИКа выложило на сайте института протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма от 24 июня о допуске «Дела №7» к защите, в котором отмечен «низкий уровень» работы господина Фирсанова «Дело №7». Господин Фирсанов планировал снять фильм о Кирилле Серебренникове, но позже пожаловался на оскорбления со стороны сотрудников учебной киностудии и в итоге смонтировал фильм об этом и о цензуре во ВГИКе. Руководство института также опубликовало дипломные фильмы всей мастерской, в которой учился Артем Фирсанов, но позже удалило их по его просьбе. Его соавтор Валерий Печейкин пояснил, что ВГИК не имел разрешения на публикацию фильма.

«Кафедра отмечает низкий художественный уровень представленной работы»,— говорится в выписке из протокола, подписанной заведующим кафедрой режиссуры неигрового фильма режиссером Виталием Лисаковичем, режиссерами Алексеем Учителем, Сергеем Мирошниченко, Борисом Караджевым, Николаем Скуйбиным и другими мастерами и сотрудниками кафедры. 3 июля протокол заседания и решение кафедры о допуске фильма «Дело №7» до экзамена был опубликован на сайте ВГИКа. ВГИК также выложил на свой сайт дипломные фильмы всей мастерской, в которой учился Артем Фирсанов, но через несколько часов картины были удалены. «Артем сказал, что не хочет, чтобы этот фильм был показан, потому что у него есть авторские права на него»,— пояснил “Ъ” декан режиссерского факультета Николай Скуйбин. «Мы не давали ВГИКу разрешение на публикацию фильма»,— прокомментировал ситуацию соавтор Артема Фирсанова драматург «Гоголь-центра» Валерий Печейкин.

Декан Николай Скуйбин рассказал “Ъ”, что Артем Фирсанов первоначально предложил фильм о работе режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом (арест отменен 8 апреля.— “Ъ”): «Это задача сложная, но интересная, мы согласились на нее». Одной из первых сцен учебного фильма по сценарию была акция «Быть Кириллом Серебренниковым»: Артем Фирсанов объявил, что любой сможет прийти 11 декабря во ВГИК и зачитать речь Кирилла Серебренникова в суде. По словам проректора ВГИКа Майи Сакварелидзе, режиссеру «запретили проводить политические акции» в институте, поскольку это запрещено уставом. 12 декабря акцию все-таки провели в пространстве NOL Projekt.13 декабря прошло заседание кафедры режиссуры неигрового фильма, на которой сотрудники решили обсудить ситуацию вокруг фильма и решить, «разрешить ли Фирсанову дальнейшие съемки», объяснила госпожа Сакварелидзе “Ъ”. На заседание пришли Валерий Печейкин и сам Артем Фирсанов, которые снимали происходящее на телефон (позже эпизод этих съемок попал в дипломный фильм господина Фирсанова). «Печейкин ворвался без всякого приглашения, они стали снимать, что Фирсанову запрещают, но на самом деле ему, наоборот, предложили продолжить съемки. На это тоже есть протокол»,— рассказала проректор.

В 20-минутном фильме «Дело №7» есть ряд эпизодов, в которых неназванные персонажи наносят авторам прямые оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией. Параллельно Артем Фирсанов, по его словам, сталкивался с похожими оскорблениями в соцсетях со стороны сотрудников учебной киностудии. В связи с этим он обратился в марте с заявлением в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы, но получил отказ. Валерий Печейкин и Артем Фирсанов заявляют, что сообщали о ситуации вокруг фильма и об оскорблениях ректору ВГИКа Владимиру Малышеву, но тот «отказался от наказания сотрудников», поясняет господин Печейкин. В итоге Артем Фирсанов и Валерий Печейкин написали о процессе съемок пьесу «Страшное слово» и сдали ее преподавателям ВГИКа в качестве отчетного задания.

Также в фильме представлен эпизод, снятый на телефон во время ночной смены в киностудии ВГИКа после съемок в «Гоголь-центре». Авторы, очевидно, разговаривают с сотрудниками киностудии. Сотрудники отказываются отдать отснятый материал: «У вас какой-то особенный фильм, поэтому, ребят, я не знаю. Материал будет храниться, мастера будут это все отсматривать. И не допускать чего-то такого, чего там быть не должно… Просто тут тема такая, Серебренников. Все боятся».

«После смены механик камеры забрал материал и увез его во ВГИК»,— рассказал “Ъ” Артем Фирсанов. По его словам, руководство подтвердило, что материал будет монтировать мастер ВГИКа Виталий Калинин. После этого режиссер «понял, что фильм у него заберут», и отказался снимать фильм на киностудии ВГИКа, а киностудия подписала приказ о закрытии фильма.

По словам декана Николая Скуйбина, авторам фильма не стоило «записывать то, что говорят на студии техники». По его словам, Артем Фирсанов «даже не пытался решить эту проблему». Проректор Майя Сакварелидзе рассказала, что уже перед экзаменом режиссер сообщил о смене названия и темы фильма: «что это будет не фильм о Кирилле Серебренникове, а о том, как ему запрещали съемки». «Фильм весь снят на телефон, полфильма — это сделанные втихую аудиозаписи, без уведомления людей, которых он снимает, и без всякого согласования»,— рассказал “Ъ” Николай Скуйбин. Декан отметил, что мастер Артема Фирсанова Татьяна Юрина не знала, какими методами студент снимал дипломную работу. Сама она от комментариев отказалась. Декан считает, что господин Фирсанов пытался спровоцировать запрет защиты.

«Председатель экзаменационной комиссии говорила, что эта работа не заслуживает положительной оценки, но комиссия учла работы, которые он делал до этого в общем-то неплохо. Только благодаря этому ему все-таки поставили тройку»,— рассказала “Ъ” проректор ВГИКа Майя Сакварелидзе. Артем Фирсанов счел оценку заниженной. После подачи 1 июля заявления на апелляцию он «положил диктофон в карман пиджака и оставил его в кабинете, в котором должно было проходить совещание по поводу апелляции»,— рассказал “Ъ” господин Скуйбин. Когда диктофон забрали, господин Фирсанов заявил, что не уйдет, пока ему не отдадут карту памяти. Тогда преподаватели вызвали охрану, но охранники отказались выводить режиссера, и тогда проректор ВГИКа Андраник Карапетян вызвал в институт сотрудников Росгвардии. Господин Фирсанов, в свою очередь, вызвал полицию. Все прибывшие правоохранители были очень удивлены причиной вызова и спросили, по словам очевидцев, почему так душно в помещениях: «Как в таких условиях можно творить?»

Авторы фильма «Дело №7» планируют домонтировать его, вставив сцены с рассмотрения апелляции с участием полиции и Росгвардии, и заявляют, что обратились с жалобой на действия ВГИКа в мировую сеть киношкол CILECT.

Елизавета Михальченко