Марш сестер не пойдет без защиты

Мэрия Москвы отказалась согласовать на 6 июля акцию в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца из-за насилия с его стороны. Организаторы заявили о переносе шествия на 27 июля и сообщили об угрозах в свой адрес со стороны членов закрытой группы «Мужское государство». Ранее об угрозах из-за дела сестер Хачатурян заявили член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева и журналистка Дина Карпицкая. Родственники Михаила Хачатуряна настаивают на его невиновности и утверждают, что убийство произошло из-за «слишком строгого воспитания отца».

Одна из заявительниц марша сестер, журналист Дарья Серенко, сообщила в среду, что мэрия не согласовала шествие в центре столицы в поддержку сестер Хачатурян и против гендерного насилия 6 июля «ни по одному из предложенных маршрутов». Госпожа Серенко также сообщила об угрозах со стороны закрытого паблика «Мужское государство», в описании которого говорится, что идеология сообщества основана на патриархате и национализме. В декабре 2018 года создателя группы Владислава Позднякова осудили на два года условно за возбуждение ненависти по отношению к женщинам, но в марте 2019 года приговор был отменен.

«Нам стало известно, что марш могут атаковать, а без полиции, то есть без согласования с мэрией, нам будет нечем от них защититься,— написала госпожа Серенко.— Мы не хотим всех вас подвергать опасности не только быть задержанными за "несогласованную" акцию, но и опасности нападения».





Организаторы намерены подать заявку на шествие 27 июля, в годовщину убийства Михаила Хачатуряна. Они опубликовали официальный ответ департамента, из которого следует, что власти Москвы предлагали провести шествие в Марьино, но этот маршрут организаторов не устроил.

Ранее об угрозах в связи с делом сестер Хачатурян заявила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева, выступающая в поддержку сестер: по ее словам, после эфира на «Первом канале», посвященного сестрам, к ней подошел племянник Михаила Хачатуряна Арсен, который, нецензурно выражаясь, пообещал, что она пожалеет, если продолжит освещать дело сестер. Госпожа Меркачева обратилась с заявлением об угрозах в полицию, заявление написала также журналистка Дина Карпицкая, у которой конфликт с родственниками Михаила Хачатуряна произошел во время его похорон.

28 июля 2018 года трех сестер Хачатурян — 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию — задержали по подозрению в убийстве их отца. Накануне, как установило следствие, Михаил Хачатурян обнаружил перерасход денег на банковской карте, после чего по очереди распылил в лицо каждой из дочерей газ из перцового баллончика. От этого старшая сестра Крестина, страдавшая астмой, потеряла сознание. Испугавшись за жизнь сестры, Ангелина и Мария решили убить отца и вечером, когда Михаил заснул, напали на него. Позднее девушки признали вину, объяснив свои действия тем, что отец на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. Следствие признало, что девушки страдали от «синдрома жестокого обращения». У Ангелины и Крестины также выявили «посттравматическое стрессовое расстройство», а у Марии — «острую реакцию на стресс», из-за чего в день убийства она действовала в состоянии невменяемости. В ходе следствия были установлены эпизоды сексуального насилия в отношении дочерей со стороны Михаила Хачатуряна. При обыске в квартире семьи Хачатурян были найдены нож, молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер наган, охотничье ружье, 16 патронов и два пневматических пистолета. Суд несколько раз продлевал им срок меры пресечения. Сейчас это запрет определенных действий: сестры не могут выходить на улицу в ночное время, пользоваться мобильной связью и интернетом, а также общаться друг с другом. Судебный запрет действует до 28 июля 2019 года. 14 июня 2019 года следствие выдвинуло девушкам окончательное обвинение, вменив им «убийство группой лиц по предварительному сговору». Статья предполагает сроки заключения от 8 до 20 лет. Юристы сестер, ссылаясь на решение пленума Верховного суда по ст. 37 УК РФ о необходимой обороне, утверждают, что их подзащитные сами находились в ситуации длящегося преступления, опасались за свою жизнь и здоровье и имели право на самооборону любыми доступными способами. Родственники Михаила Хачатуряна настаивают на его невиновности, обвиняют девушек в корысти и утверждают, что убийство произошло из-за «слишком строгого воспитания отца».

Ксения Миронова, Мелиса Савина