Евродепутаты не прислушались к лидерам

Председателем Европарламента в среду был избран итальянский политик-социалист Давид-Мария Сассоли. Это стало неожиданностью: накануне лидеры стран—членов ЕС рекомендовали избрать на высокий пост болгарского политика, бывшего гражданина РФ Сергея Станишева, выступающего за нормализацию отношений с Москвой. Но даже в шорт-лист кандидатов он не вошел. Впрочем, в МИД РФ дали понять, что «всегда готовы к контактам с ЕС», но для этого они должны быть равноправными.

Победу в гонке за пост председателя Европарламента одержал итальянский социалист Давид-Мария Сассоли. Выборы могли окончиться еще в первом туре, однако господину Сассоли, набравшему 325 голосов, не хватило до необходимого минимума семи голосов. Во втором туре он набрал уже 345 голосов. Поддержку будущему спикеру Европарламента оказали как выдвинувшие его социалисты, так и правоцентристы.

Давид-Мария Сассоли долгое время работал журналистом: вначале в небольших газетах и информационных агентствах, затем в римской редакции газеты Il Giorno. После этого он перешел на телеканал Rai 1. В политику господин Сассоли ушел в 2009 году. Он представляет итальянскую левоцентристскую Демократическую партию, входящую во вторую по численности в Европарламенте социалистическую фракцию.

«Если вы готовы довериться мне, я обещаю вам более сильный, более доступный гражданам парламент, преисполненный уважения к институтам ЕС»,— заявил новоизбранный председатель Европарламента. На своей странице в Twitter он также процитировал слова итальянского политика Альдо Моро: «Необходимо прожить время, данное нам, со всеми его трудностями — это вопрос смелости и уверенности. В этом отношении я приветствую свое избрание на пост председателя Европарламента со смелостью и уверенностью».

В ходе голосования Давид-Мария Сассоли обошел трех человек. Второе место занял чешский политик Ян Захрадил — депутат Европарламента на протяжении последних 15 лет. Кандидата-еврореалиста, как он сам себя называет, выдвинул блок Европейских консерваторов и реформистов. Помимо прочего, господин Захрадил выступает против общеевропейского МРОТ и налогов на авиатопливо, поддерживает продление антироссийских санкций. На третьем месте оказалась немка Ска Келлер, представляющая зеленых. Кандидат обращала особое внимание на проблему миграционного кризиса, принцип свободной торговли, вопросы гендерного равенства и климата. В повестке занявшей четвертое место испанки Сиры Рего — вопрос глобального потепления, борьба с фашизмом и тематика гендерного равенства.

Неожиданностью стало то, что в списке кандидатов, представленном Европарламентом, не оказалось болгарского политика Сергея Станишева. Пока еще действующий глава Евросовета Дональд Туск во вторник по итогам саммита заявил: лидеры стран ЕС не назначили кандидатуру нового председателя Европарламента, оставив финальный выбор за евродепутатами нового созыва. «Мы, однако, считаем, что первый срок (два с половиной года.— “Ъ”) должен отойти к социалистам (то есть к Сергею Станишеву.— “Ъ”), второй — к христианским демократам (к Манфреду Веберу.— “Ъ”)», — заявил он. Сергей Станишев – бывший гражданин СССР, а затем (до 1995 года) — России. Окончил исторический факультет МГУ и свободно владеет русским языком. В 2005–2009 годах возглавлял правительство Болгарии. Уйдя в оппозицию, он отмечал, что не рассматривает Россию «в качестве серьезной угрозы для безопасности» Болгарии и ЕС. Но к мнению лидеров стран ЕС евродепутаты не прислушались.

Да и в целом выбор лидеров стран ЕС обрадовал далеко не всех депутатов. «Решили, как всегда, тайно. Личности, которые завтра возглавят ЕС, по большей части неизвестны народам, которые, кстати, даже не приглашены высказаться относительно этого выбора»,— говорится в поступившем в «РИА Новости» заявлении Николя Бэя, зампреда пятой по величине в Европарламенте группы евроскептиков «Идентичность и демократия». По его словам, «эти договоренности между друзьями ясно показывают, что система и институты Европы выдыхаются». Социал-демократы и зеленые — вторая и четвертая по численности фракции в Европарламенте нового созыва — назвали неприемлемой кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. «Эта закулисная сделка после многодневных переговоров гротескна, она никого не удовлетворяет, кроме партий, играющих во власть. После такой высокой явки на европейских выборах и реального мандата на перемены это не то, чего заслуживают европейские граждане»,— заявила глава фракции зеленых Ска Келлер, проигравшая Давиду-Марии Сассоли.

Для Москвы наилучшим вариантом, по всей видимости, было бы избрание Сергея Станишева. «Лично господин Станишев в этой конструкции (согласованном «пакете» кандидатур на ключевые посты в ЕС.— “Ъ”) хоть какой-то оптимизм внушает на общем фоне»,— заявил в среду «Интерфаксу» председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в среду заявил: Россия «всегда готова к контактам с ЕС». «Только необходимо, чтобы эти контакты были равноправными и заточены на пользу друг друга»,— добавил он.

Александра Фокина, Павел Тарасенко