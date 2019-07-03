Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов предложил вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты. Соответствующий законопроект будет рассматриваться правительством, а затем поправки к Налоговому кодекс поступят на рассмотрение в Госдуму, сообщил он на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Мы ввели регулирование цен на авиакеросин в зависимости от цен на нефть и договорились о том, что при цене керосина свыше 48,2 тысячи за тонну, что соответствует примерно $70 за баррель, мы будем вводить отрицательный, обратные акцизы из доходов бюджета»,— сказал господин Силуанов. По его словам, если цена будет превышать планку, которая будет влиять на цены на авиационные билеты, правительство будет доплачивать из нефтегазовых доходов. Соответствующие меры планируется ввести с 1 августа.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал принимать жесткие меры по отношению к нефтяным компаниям, которые будут завышать цены на топливо после окончания действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями об ограничении цен на бензин и дизельное топливо.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, в настоящее время рост цен значительно ниже уровня инфляции: за полгода бензин подорожал на 2,3%, а дизельное топливо — на 0,5%.

Напомним, весной 2018 года из-за резкого роста цен на бензин правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В марте 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. Соглашение о заморозке цен, действовавшее до 1 июля, решено было не продлевать.

О том, как изменится стоимость топлива на АЗС, читайте в материале “Ъ” «Бензин оставляет соглашения позади».