Бензин оставляет соглашения позади

Правительство размораживает цены на бензин. Соглашение о контроле стоимости топлива продлевать не будут, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Договоренности между властями и нефтяными компаниями истекает 1 июля. По данным СМИ, на совещании у министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака стороны на словах договорились, что цены на мелком оптовом рынке и АЗС не будут расти быстрее инфляции. Как это все в итоге скажется на стоимости бензина? Выясняли Владимир Расулов и Анна Пестерева.

Власти и нефтяники решили совместно обуздать цены на бензин после того, как ровно год назад топливо на заправках подорожало так, что из-за этого россияне даже начали протестовать. В ноябре кабинет министров и нефтяные компании договорились заморозить розничные цены на бензин и дизель до 31 марта. Соглашение также предусматривало, что с января они будут индексироваться на величину инфляции, а производители, в свою очередь, будут ежемесячно увеличивать поставки топлива на внутренний рынок.

В апреле соглашение продлили до конца первого полугодия. И если оно перестанет действовать 1 июля, то нефтяные компании первым делом начнут отыгрывать потери, полагает представитель Московского межрегионального нефтяного союза Юрий Зуев: «Оптовые цены поддерживают инфляционные процессы, и они также поднялись, а розница на сегодняшний день стоит. После 1 июля, как закончится мораторий, цены должны отыгрывать тот период времени, пока они стояли, и набрать разницу между оптом и розницей для того, чтобы выйти на уровень рентабельности для нефтяных компаний, который был до этого».

По данным СМИ, в правительстве надеются, что цены не взлетят после отмены договоренностей. Предполагается, что этому помогут компенсации для нефтяников. В ближайшее время Госдума должна принять законопроект с параметрами этого механизма, который разрабатывают Минэнерго и Минфин. Власти не позволят ценам резко вырасти, так что контроль за отраслью в какой-то мере сохранится, уверен ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Правительство не заинтересовано в волатильности этих цен. Мы сейчас предпринимаем различные шаги по снижению инфляции. Если же бензин вновь начнет дорожать, то, естественно, все планы по взятию под контроль этого показателя пойдут прахом.

Поэтому, скорее всего, соглашение будет продлено в той или иной форме, хотя, может быть, и пересмотрено с другими внутренними параметрами».

Тем временем бензин на российских заправках на прошлой неделе в среднем подорожал на 1-2 коп. По данным информационно-аналитического центра Thomson Reuters «Кортес», литр 92-го стоил 42 руб. 35 коп., а 95-го — 45 руб. 51 коп. При этом цены Аи-92 больше всего выросли в Центральном и Приволжском федеральных округах, а на Аи-95 в Центральном, Приволжском и Дальневосточном. На независимых автозаправках цены на топливо вряд ли будут расти быстрее инфляции, говорит президент Саратовской топливной ассоциации Екатерина Савкина: «Для независимых АЗС изменения розничных и мелкооптовых цен в пределах инфляции — это некая гарантированная стабильность. Сейчас у нас сезон высокого спроса. Если вертикальные компании начнут менять стоимость, то, к сожалению, нам не остается ничего другого, кроме как следовать за этой тенденцией. Если мелкооптовые цены не снизятся, значит, мы опять понесем убытки, как в прошлом году. Надеюсь только, что это будет не так долго и не так много.

Поэтому автомобилистам беспокоиться не стоит».

Но тут возникает другая проблема. В Центробанке предупредили: инфляция может вырасти после того, как соглашение о ценах на бензин перестанет работать. Впрочем, если дальнейшие договоренности будут действовать лишь на словах, неясно, что будет с теми, кто их нарушит.

В середине июня Росстат сообщил о скачке цен на бензин. Наибольший рост был замечен в Сибири и на Дальнем Востоке. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить, не нарушили ли нефтяные компании соглашение с правительством. Но вице-премьер Дмитрий Козак злоупотреблений не нашел.