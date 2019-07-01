Медведев: компании «поплатятся» за необоснованное повышение цен на топливо

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал принимать жесткие меры по отношению к нефтяным компаниям, которые будут завышать цены на топливо. Сегодня завершилось действие соглашение между правительством РФ и нефтяными компаниями об ограничении цен на бензин и дизельное топливо.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что теперь в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится. Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали. Я просто хочу, чтобы об этом слышали наши компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов»,— заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами (цитата по «РИА Новости»).

При этом господин Медведев отметил, что рассчитывает, что в политике ценообразования на топливо будут действовать сдерживающие факторы, такие как, например, демпфирующий акциз. Контроль над ситуацией вокруг необоснованного повышения цен на керосин, бензин и дизель глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК.

По словам господина Козака, на сегодняшний день «ситуация на рынке в целом стабильная», а рост цен значительно ниже уровня инфляции — за полгода бензин подорожал на 2,3%, а дизельное топливо — на 0,5%.

Ранее Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку разобраться в причинах резкого скачка цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке, зафиксированного в конце этой весны. По итогам совещания с нефтяными компаниями вице-премьер нарушений не обнаружил.

Напомним, весной 2018 года из-за резкого роста цен на бензин правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В марте 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. Соглашения о заморозке цен, действовавшее до 1 июля, решено было не продлевать.

О том, как изменится стоимость топлива на АЗС, читайте в материале “Ъ ” «Бензин оставляет соглашения позади».