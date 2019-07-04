Отделения связи ждут своей очереди

Активно застраиваемые территории Ленобласти обеспечены почтовыми отделениями только на треть. Из-за этого жителям новостроек в таких местах, как Кудрово, Бугры, Мурино, Новое Девяткино, Сертолово и Янино, нередко приходится ждать в очереди за посылкой на улице. На совещании в правительстве Ленобласти по вопросу создания дополнительных отделений «Почты России» во Всеволожском районе стало известно, что некоторые точки не открываются, так как госкомпания готова платить за аренду коммерческих помещений в разы меньше рыночных ставок, а застройщики отказываются сдавать их так дешево. В итоге из-за несогласованности сторон вместо 14 необходимых в данных локациях отделений открыть пообещали пока только одно.

На совещании по вопросу открытия дополнительных отделений «Почты России» во Всеволожском районе журналистов, которых пригласили для освещения мероприятия, попросили покинуть помещение через десять минут после начала. За это время выступить успел только директор «Почты России» в Северо-Западном макрорегионе Дмитрий Серебренников.

Проблема нехватки почтовых отделений в Ленобласти существует уже несколько лет. По словам Дмитрия Серебренникова, открывать новое отделение необходимо в случае, если численность населения перешагнула отметку в 10 тыс. человек, однако сегодня в районах новостроек Всеволожского района (Кудрово, Бугры, Мурино, Новое Девяткино, Сертолово и Янино) работает только восемь почтовых отделений. В застраиваемых локациях района население растет ежегодно, и, по неофициальной статистике, только в Кудрово проживает более 50 тыс. человек. В 2017 году Всеволожский район стал самым густонаселенным в России, обогнав Одинцовский район Московской области. По состоянию на 2018 год в районе проживает 354,7 тыс. человек. «Сегодня в пригородных территориях нужно как минимум еще 14 почтовых отделений, хотя правильнее говорить о том, что их надо размещать для обслуживания жителей любого крупного жилого комплекса»,— сказал Дмитрий Серебренников.

По его словам, в некоторых локациях удалось найти подходящие помещения, однако не все собственники готовы сдавать их в аренду по цене, на которую рассчитывает «Почта России». «Мы подсчитали приемлемый для нас потолок арендной платы, который мы сможем себе позволить, и сравнили его с рыночными показателями. Например, в Западном Мурино наша ставка составляет 300 рублей, но по рынку она достигает 1200 рублей за квадратный метр в месяц»,— пояснил Дмитрий Серебренников. В итоге на сегодняшний день есть определенность только с одним новым почтовым отделением — расположенным в Кудрово на Пражской улице, д. 13. Открыть его госкомпания пообещала в сентябре.

По данным руководителя Rusland SP Retail Александра Карпова, ставки аренды в коммерческих помещениях в пригородных районах варьируются от 800 рублей за кв. м в месяц (в Сертолово) и до 5 тыс. рублей за кв. м (Кудрово, Девяткино, Мурино).

Заместитель генерального директора компании «Ленрусстрой» Максим Жабин сообщил “Ъ”, что «Почта России» запрашивала у компании информацию о свободных коммерческих помещениях в жилом комплексе в Новогорелово, но на этом взаимодействие с госкомпанией закончилось. «Совсем низкие арендные ставки можно рассматривать, только если арендатор окажет положительное влияние на посещаемость, например, торгового центра. Сбербанк и "Почта России" дают хороший приток. Но ладно бы, если речь шла хотя бы о 450–500 рублях за "квадрат", но все что ниже — вне рынка»,— сказал Максим Жабин.

Президент «Леноблсоюзстроя» Руслан Юсупов объясняет, что в большинстве случаев застройщики предпочитают продавать коммерческие помещения, а не сдавать их в аренду, так как зачастую компании ограничены в средствах и поэтому стараются максимально быстро получить прибыль от таких сделок. Он также добавил, что ему непонятно, почему строители должны работать на невыгодных для них условиях. «Для налоговых органов такое поведение может расцениваться как преступление. Там, где им надо, "Почта России" снимает помещения по рыночным ставкам, но получается, что это касается не всех территорий. Это все равно что я попрошу заселить меня в президентский люкс в центре Петербурга — и не пойму, почему не за три копейки. Сейчас получается, что социальная функция государства окончательно переехала на застройщиков. Начинали с детсадов и школ, а теперь заканчивают почтовыми отделениями»,— прокомментировал Руслан Юсупов.

Ольга Кантемирова