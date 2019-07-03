«Основатели хотели изменить отношение к вторичному потреблению»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает об экологичном шоппинг-проекте.

Основателей e-commerce проекта Mamsy Андрея и Марию Скуровых всегда интересовала тема эко-потребления. В то время на Западе идея осознанной моды или sustainable fashion набирала обороты и стала ключевой в дискуссии мировых брендов. Когда 2018 году количество пользователей в их шопинговом клубе превысило 9 млн человек, основатели задумались о проекте, который изменит отношения пользователей к вторичному потреблению. За рубежом это стало трендом, а в России наблюдалась обратная ситуация — люди стеснялись рассказывать о том, что покупают одежду в секонд-хендах или на маркетлейсах.

Создавать новый Avito не входило в планы предпринимателей. Основатели осознали, что продать пользователю идею осознанного потребления можно, если полностью изменить подход — создать сообщество ответственных потребителей, которые понимают, что будущее за экологичным шопингом.

Финансовые результаты

В 2018 году, получив $1,7 млн инвестиции, появился проект Reposh. За год команда создала платформу, привлекла 20 тыс. пользователей и открыла в Москве оборудованную студию, где каждый продавец может сфотографировать товары для продажи на своей странице.

Основатели проекта считают, что у такой бизнес-модели большой потенциал. Во-первых, платформа позволяет покупателям избавляться от ненужных вещей и зарабатывать на этом в один клик, а во-вторых, дает возможность покупать брендовые одежду и аксессуары по выгодным ценам. В планах у стартапа масштабирование и привлечение новых клиентов и инвестиций.