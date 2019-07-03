Путин уволил генералов МВД и ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках среди представителей силовых ведомств. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

От должностей освобождены:

генерал-майор полиции Игорь Медведев — начальник Сибирского юридического института МВД;

генерал-майор полиции Сергей Неяскин — министр внутренних дел по Республике Чувашия;

генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев — начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН;

генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин;

Игорь Хренков — заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД.

Тем же указом президента были назначены:

генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов — заместителем главы МЧС;

полковник Андрей Поляков — начальником управления ФСИН по Дагестану;

полковник Александр Просвернин — начальником управления ФСИН по Волгоградской области;

полковник полиции Александр Юрчин — начальник НПО «Специальная техника и связь» МВД.

Также на 5-летний срок были назначены: