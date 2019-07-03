04 июля, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Путин уволил генералов МВД и ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках среди представителей силовых ведомств. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

От должностей освобождены:

  • генерал-майор полиции Игорь Медведев — начальник Сибирского юридического института МВД;
  • генерал-майор полиции Сергей Неяскин — министр внутренних дел по Республике Чувашия;
  • генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев — начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН;
  • генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин;
  • Игорь Хренков — заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД.

Тем же указом президента были назначены:

  • генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов — заместителем главы МЧС;
  • полковник Андрей Поляков — начальником управления ФСИН по Дагестану;
  • полковник Александр Просвернин — начальником управления ФСИН по Волгоградской области;
  • полковник полиции Александр Юрчин — начальник НПО «Специальная техника и связь» МВД.

Также на 5-летний срок были назначены:

  • Владимир Владимиров — северо-западным транспортным прокурором;
  • Олег Жариков — прокурором Карачаево-Черкесии;
  • Сергей Забатурин — прокурором Московской области.
Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя