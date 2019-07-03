Путин уволил генералов МВД и ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках среди представителей силовых ведомств. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
От должностей освобождены:
- генерал-майор полиции Игорь Медведев — начальник Сибирского юридического института МВД;
- генерал-майор полиции Сергей Неяскин — министр внутренних дел по Республике Чувашия;
- генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев — начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН;
- генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин;
- Игорь Хренков — заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД.
Тем же указом президента были назначены:
- генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов — заместителем главы МЧС;
- полковник Андрей Поляков — начальником управления ФСИН по Дагестану;
- полковник Александр Просвернин — начальником управления ФСИН по Волгоградской области;
- полковник полиции Александр Юрчин — начальник НПО «Специальная техника и связь» МВД.
Также на 5-летний срок были назначены:
- Владимир Владимиров — северо-западным транспортным прокурором;
- Олег Жариков — прокурором Карачаево-Черкесии;
- Сергей Забатурин — прокурором Московской области.