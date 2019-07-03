Цифровизация с комфортом

26-27 июня 2019 года в Курске прошел VIII Среднерусский экономический форум. В этом году он был посвящен цифровизации и проводился в новом, двухдневном формате. Организаторами традиционно выступили администрация Курской области, региональное агентство по привлечению инвестиций и информационное агентство АК&М. Все прошедшие в рамках форума обсуждения фокусировались на наиболее важных аспектах цифровизации регионов центральной России в соответствии с поставленной президентом и правительством РФ задачей построения цифровой экономики как основы успешной реализации всех нацпроектов, но сходились в одном: итогом должно стать повышение уровня комфортности жизни.

На форум зарегистрировались более 2,5 тыс. человек, в том числе делегации из 24 регионов России и стран зарубежья, включая Республику Беларусь, Италию и Болгарию. Больше всего участников подали свои заявки на участие в заседаниях «Умный Город», «Поиск лучших решений: “Цифровые технологии на службе простого человека”», «Малый бизнес – драйвер цифрового региона». В дискуссиях приняли участие более 300 спикеров — чиновники, бизнесмены, журналисты. В павильоне рядом со спортивно-концертным залом, основной площадкой форума, работала выставка «Цифровой регион».

Программа включила 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов и другие мероприятия. Но в итоге наиболее резонансным стал второй день, который включил в себя два крупных мероприятия с участием врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

День открылся благотворительным забегом на 5 км, который прошел с 7:00 до 8:00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ. А уже в 10:00 состоялся открытый диалог с главой региона, начавшийся с вопроса о социально-экономическом развитии Курской области. В качестве основной задачи Роман Старовойт обозначил повышение качества жизни, отметив, что именно на это нацелен прошлогодний майский указ № 204 Владимира Путина. В майском указе 12 направлений, в которые регионам необходимо встраиваться в рамках федеральных проектов. Область работает по всем направлениям. С этой целью разработано более 40 региональных проектов. При этом врио губернатора предложил общественности, народу выбрать пять наиболее острых проектов, на которые, по их мнению, нужно сделать особые акценты.

«С конца прошлого года прошел ряд стратегических сессий, организованных администрацией Курской области с привлечением международных консультантов, РАНХиГС, активных общественных организаций и экспертов. 28 марта мы определили пять направлений, в рамках которых были созданы пять мастерских проектов: конкурентоспособная и диверсифицированная экономика, образование и таланты, здравоохранение и здоровьесбережение, комфортная городская среда и безопасные качественные дороги»,— рассказал Роман Старовойт. По итогам 1,5 месяцев работы было сформировано 964 проблемных поля, 150 идей, после детальной проработки и профессиональной экспертизы было оставлено 95 проектов для общественных слушаний, 62 проекта для анализа администрацией и работы мастерских, 51 проект отобран к реализации и «пошел в работу». «Мастерские стали мостом между обществом и руководством региона, и этот мост с двусторонним движением»,— отметил Роман Старовойт. Данные проекты уже включены в план работы администрации области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После презентации к врио губернатора на сцене присоединился журналист телеканала «Россия-24» Дмитрий Щугорев. Он принимал вопросы из зала через мобильное приложение форума и задавал их главе региона. Обсудили развитие туризма, ведение соцсетей и даже немного кулинарные способности Романа Старовойта. Отвечая на вопрос о том, что сложнее — руководить Федеральным дорожным агентством или целым регионом,— Роман Старовойт подчеркнул, что, на его взгляд, работа руководителя региона или района — самая сложная среди всех сфер государственной гражданской службы, поскольку связана с ежедневным прямым контактом с людьми и постоянным переключением с макроуровня на локальные задачи.

В конце сессии состоялось подписание инвестиционных соглашений со стратегическими партнерами Курской области. Первым было подписано соглашение о сотрудничестве администрации региона с ГК «КЭАЗ» в рамках реализации концепции по восстановлению историко-культурного облика центральной части города Курска. «Вы могли бы использовать площадку под заводом по своему усмотрению, но вы как патриот Курской области выступили за деятельное преображение. С радостью подпишу соглашение»,— обратился Роман Старовойт к председателю стратегического комитета ГК «КЭАЗ» Андрею Канунникову.

Соглашение о намерении реализации инвестпроекта по строительству распредцентра на 40 тыс. кв. м за 1,7 млрд руб. администрация региона подписала с воронежским ООО «Оператор». Роман Старовойт и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский поставили свои подписи на документе о намерении реализации проектов компании в Курской области, нацеленных на повышение уровня жизни и инвестиционной привлекательности региона. В соглашении с ПАО «Вымпелком», в свою очередь, указываются развитие цифровой экономики на территории Курской области и реализация национальных программ и проектов. Еще два документа касались медицины и были подписаны в рамках регламента комплексного сопровождения инвестпроектов “по принципу одного окна”. В соглашении с управляющей компанией «Медассист» речь шла о второй очереди многофункционального медицинского центра, а с ООО «Меалаб» — о создании медицинской диагностической лаборатории.

После перерыва состоялось главное событие форума — трехчасовое пленарное заседание, названное так же, как и форум — «Цифровой регион». На этот раз у Дмитрия Щугорева помимо Романа Старовойта было более десятка высокопоставленных собеседников, в том числе заместитель полпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, руководители федеральных министерств, ведомств, директора крупнейших организаций, представители вузов.

Фото: Администрация Курской области

Каждый рассказал о собственном понимании и своем опыте цифровизации. Много говорилось о том, что считать цифровую экономику «чем-то из IT» — это ошибка, что часто сами чиновники не знают, что такое цифровизация и не пытаются в этом разобраться. В целом все сходились во мнении, что правильных рецептов по цифровизации экономики сейчас нет, важно находить индивидуальные решения. Для иллюстрации того, как это можно делать, вице-президент Центра стратегических разработок Мария Шклярук напомнила, как создавался Iphone: из наблюдений за потребностями самих пользователей родилась идея сделать многофункциональное устройство, которое совместило бы и почту, и звонки, и камеру, и диктофон. «Муниципальным и государственным служащим нужно ставить себя на место обычных людей. Чтобы сделать успешный сервис или перестроить продукт, самое главное — научиться чувствовать себя как обычный человек, который будет со всем этим сталкиваться»,— отметила Мария Шклярук.

Среди ключевых задач цифровизации назывались создание условий для развития реального сектора экономики, для прорывного развития экономики с помощью цифровых технологий с учетом комплексного подхода, повторяющего логику нацпроекта. Однако основной целью практически каждый выступавший назвал создание комфортных для проживания условий. «Когда люди уезжают из региона — это обидно. Но это естественный процесс, если мы не можем создать в регионе комфортную жизнь. Да, у нас еще не комфортная среда. Но есть все основания полагать, что вскоре мы сможем создать такие условия жизни, чтобы люди возвращались. Я же вернулся»,— подчеркнул Роман Старовойт.