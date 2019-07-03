Суд в Ессентуках арестовал помощника прокурора по делу о вымогательстве взятки

Ессентукский городской суд заключил под стражу на два месяца старшего помощника прокурора Ардонского района Республики Северная Осетия—Алания Сослана Созанова, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Следствие, которое ведется в ГСУ Следственного комитета России (СКР) по СКФО в отношении господина Созанова, подозревает его в вымогательстве взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело в отношении бывшего зампрокурора Пригородного района, а ныне старшего помощника прокурора Ардонского района Сослана Созанова было возбуждено в конце июня СКР по СКФО. По данным ведомства, он подозревается в «приготовлении к получению взятки с вымогательством, в крупном размере» (ч. 1 ст. 30, пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как уточнили в пресс-службе СКР, подозреваемый «с февраля по август 2018 года, используя свои служебные полномочия, потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 1 млн руб. за общее покровительство».

В рамках расследования дела следователями СКР совместно с сотрудниками УФСБ проведено 14 обысков по месту работы и жительства подозреваемого, а также в ОМВД России по Пригородному району, «в ходе которых изъяты предметы, представляющие интерес для следствия». На видео, сделанном во время обысков в доме и квартире господина Созанова, показана коллекция охотничьих ружей, в том числе с оптическим прицелом, охотничьи трофеи, коллекция часов. Предварительную стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Созанова и его родственников, следствие оценивает в сумму порядка 200 млн руб. По информации пресс-службы СКР, «следствие в обеспечительных целях будет ходатайствовать о наложении ареста на имущество помпрокурора».

В настоящее время следователи проводят работу по проверке Сослана Созанова «на причастность к совершению иных эпизодов преступной деятельности».

Александра Ларинцева, Пятигорск