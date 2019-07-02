Прокуратура накажет мэров за плохое информирование населения о наводнении в Иркутской области

Прокуратура Иркутской области намерена привлечь к административной ответственности глав населенных пунктов, которые несвоевременно и ненадлежащим образом информировали население о приближающемся стихийном бедствии. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, представления внесены мэрам города Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска, а также главам восьми сельских поселений Тулунского района, двух — Тайшетского района и одного — Чунского района.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение. Вода разрушила жилые дома, мосты, дороги. 18 человек погибли, еще 13 числятся пропавшими без вести. Более 200 человек госпитализированы. Имущества лишились около 33 тыс. человек.

Пресс-служба ведомства также сообщает, что прокуратура не нашла нарушений в работе Иркутского управления гидрометеослужбы, которое своевременно информировало органы местного самоуправления, единые дежурные диспетчерские службы и ГУ МЧС по Иркутской области об опасных метеорологических явлениях.

Подробнее о самом разрушительном за 20 лет наводнении в регионе читайте в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».

Екатерина Еременко, Иркутск