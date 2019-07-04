Подсудимый побился о закладку

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор Александру Белоногову, возглавлявшему разветвленную сеть сбыта синтетических наркотиков в Сибирском федеральном округе. Распространялись наркотики через тайники-«закладки», которых удалось сделать свыше 85 тыс. Общая прибыль составила около 38 млн руб. Создатель межрегиональной наркогруппировки заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это позволило ему получить весьма незначительный для столь тяжкого обвинения срок — всего десять лет колонии строгого режима.



Алтайский краевой суд признал справедливым наказание, назначенное Александру Белоногову — руководителю криминальной организации, снабжавшей наркотиками несколько сибирских регионов. Первая информация о ней стала поступать силовикам еще в 2017 году. Группа контролировала несколько интернет-магазинов по продаже наркотиков, которые управлялись дистанционно. Сама продажа происходила через тайники-«закладки». Место «закладки» покупателю сообщали после того, как он переводил деньги на Qiwi-кошелек. Деятельность группировки была тщательно законспирирована. Ее участники скрывали настоящие имена и знали друг друга под никами, предпочитая общение с помощью мессенджера Telegram.

В 2018 году в результате совместной спецоперации силовиков Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Томской областей наркогруппировка была ликвидирована. Следователи отправили в СИЗО ее предполагаемого руководителя — 41-летнего Александра Белоногова и полтора десятка его подручных — химика-технолога, контролировавшего качество наркотиков, оптовых и розничных курьеров, операторов. По данным полиции, наркобарон отвечал за снабжение подразделений наркотиками, подыскивал кандидатов на ту или иную должность, выплачивал им зарплату. Как рассказала “Ъ” прокурор отдела прокуратуры Алтайского края Ирина Шаламова, в 2015–2018 годах наркогруппировка сделала свыше 85 тыс. тайников-«закладок». Прибыль составила более 38 млн руб.

Александру Белоногову предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228.1), за что ему грозило до 20 лет лишения свободы. Рассчитывая на смягчение наказания, он заключил досудебную сделку. Он не только признал вину, но и дал показания на остальных участников криминальной организации, рассказал о многих нюансах в ее работе. Дело в отношении наркобарона выделили в отдельное производство. В Центральном райсуде Барнаула оно рассматривалось по упрощенной процедуре — без исследования доказательств. В судебном процессе прокурор подтвердил выполнение обвиняемым условий досудебного соглашения и активное содействие следствию. В апреле 2019 года Белоногова приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Прокуратура подала апелляцию на приговор. Не оспаривая назначенного Белоногову наказания, гособвинение потребовало конфисковать в доход государства принадлежащую осужденному значительную сумму, на которую был наложен арест. Апелляционная инстанция краевого суда согласилась с доводами прокуратуры.

Константин Воронов