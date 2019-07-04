«Красное&Белое» отправили в офшор

Сеть «Красное&Белое» перерегистрировала основные юрлица на Кипре. Стопроцентным бенефициаром компании остался Сергей Студенников, но теперь он владеет ритейлером через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019-го. Компании принадлежит 31 общество с ограниченной ответственностью, которые основал господин Студенников, в том числе несколько основных операционных компаний — ООО «Прометей» (генерировала 60% выручки за 2018 год), ООО «Оазис» и ООО «Абсолют». Эксперты полагают, что перевод сети «Красное&Белое» в офшорную зону может быть связан с минимизацией расходов на уплату налогов, а также не исключают, что консолидация активов на иностранном юрлице происходит в преддверии слияния с «Бристолем» и «Дикси», чтобы к сделке применялось международное право.



Челябинский бизнесмен Сергей Студенников отдал под управление кипрской Amelior Investments Limited (создана в марте 2019 года) 31 компанию сети «Красное&Белое», при этом он остался стопроцентным бенефициаром. Под зарубежную юрисдикцию перешли три операционные организации — ООО «Прометей», ООО «Оазис» и ООО «Абсолют». Данные отражены в базе «СПАРК-Интерфакс». Согласно отчету «INFOline-Аналитика», компания «Прометей» генерировала 60% выручки сети за 2018 год, последняя опубликованная сумма за 2017 год — 43,3 млрд руб. Оптовая компания «Оазис», базирующаяся в Башкирии, в 2017 году заработала 20 млрд руб. и заплатила налоги на общую сумму 284,5 млн руб. ООО «Абсолют» фигурировало в судебном споре о доначислении налогов на сумму почти 2 млрд руб. Компания пыталась приостановить действие решения, ссылаясь на то, что взыскание суммы нанесет значительный ущерб и окажет негативное влияние на финансовое положение. Позже сообщалось, что уход от налогов мог быть причиной обысков, которые прошли в челябинском офисе и на складах в ряде городов присутствия компании «Красное&Белое» в конце прошлого года. По итогам масштабной проверки никаких претензий ритейлер не получил.

Как ранее сообщал “Ъ-Южный Урал”, через месяц после обысков стало известно, что Сергей Студенников принял решение об объединении бизнеса с сетями «Дикси» и «Бристоль». В компании 51% будет принадлежать Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам «Дикси» и «Бристоля», 49% получил господин Студенников. Объединенная компания станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group и «Магнита».

В сети «Красное&Белое» сообщили “Ъ-Южный Урал”, что перевод операционных компаний ритейлера в кипрскую юрисдикцию связан с объединением с «Дикси» и «Бристолем». «Изменения у “Красного&Белого” сейчас идут в рамках объединительных процедур. После завершения объединения компаний мы сделаем официальное заявление»,— прокомментировали в пресс-службе сети, добавив, что объединение завершится через год.

Переход в офшорные юрисдикции — один из известных способов минимизации налогообложения, так как на Кипре действует сравнительно невысокая налоговая ставка, отмечает руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. «При этом Кипр относится к сравнительно “чистым” офшорным юрисдикциям, поскольку участвует в обмене налоговой информацией. Компании “Красного&Белого” останутся российскими резидентами и будут уплачивать налоги в соответствии с российским законодательством. Однако полученные их акционерами дивиденды будут облагаться налогами уже по кипрским ставкам, что заметно снизит налоговую нагрузку при распределении дивидендов»,— говорит госпожа Болдинова.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев согласен, что увод российских компаний в офшорные зоны почти всегда связан со снижением налоговой нагрузки на бизнес. «Это было актуально для сети “Красное&Белое”, чья операционная деятельность была рассредоточена по разным компаниям, что вызывало нарекания налоговой службы и последующие многочисленные проверки»,— подчеркивает эксперт.

Управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов уверен, что передача Сергеем Студенниковым российских активов кипрской компании с сохранением бенефициарного владения не дает сети каких-либо оснований для получения налогового резидентства на Кипре. «Более того, фактическая смена собственника при сохранении конечного бенефициара и самой компании в российской юрисдикции, то есть в сфере действия российского же налогового законодательства, не создает оснований для получения льгот и каких бы то ни было привилегий. При соблюдении условия, что сам конечный бенефициар не является резидентом Кипра, он не может рассчитывать даже на льготную 5-процентную ставку налога на доход, получаемый от выплаты дивидендов»,— говорит юрист.

Господин Пахомов считает, что передача компаний «Красного&Белого» под заграничное управление может быть связана с процессом «консолидации акций на иностранном юрлице с целью последующей продажи доли или всего актива третьему лицу». Это может быть сделано для того, чтобы к сделке применялось международное право. Также эксперт не исключает, что Сергей Студенников может инвестировать в Кипр «с целью получения каких-либо преференций по программам ПМЖ или получения инвестиционного гражданства».

Карина Кальярова