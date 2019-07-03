Экс-начальник сочинского депимущества Владимир Пермяков отделался штрафом

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Во вторник, 2 июля, Центральный районный суд Сочи приговорил бывшего директора департамента имущественных отношений администрации курорта к штрафу за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело находилось в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сумму штрафа в ведомстве назвать отказались, в суде также не стали комментировать по телефону приговор бывшему чиновнику. Согласно санкции статьи, по которой был осужден господин Пермяков, максимум, что ему вменялось – это штраф на сумму до 120 тыс. руб. либо в размере чиновничьего дохода до одного года.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в марте этого года краевая прокуратура передала уголовное дело в отношении 46-летнего Владимира Пермякова в суд. Однако тогда гособвинение вменяло ему превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы. Однако затем дело было переквалифицировано в «халатность», где максимальное наказание – до трех месяцев ареста или до года исправительных работ.

В суде было установлено, что в ноябре 2012 года администрация Сочи провела электронные аукционы на приобретение жилья для детей-сирот. Месяцем позже с различными продавцами были заключены муниципальные контракты на приобретение 26 квартир. Как ранее сообщали в краевой прокуратуре, речь идет об адресах в Хостинском районе (ул. Метелева, 6/6; с/т «Агро», участок 71/2; Центральный район, ул. Тимирязева, 29/2; ул. Тимирязева с/т «Луч» дом № 167).

При осмотре жилья специальная комиссия выявила, что квартиры не предусмотрены для проживания. В них отсутствовало топление, не было пожарной сигнализации, розеток, выключателей, напольного покрытия, ванн, унитазов, кухонных плит и даже дверей. Все это являлись основанием для расторжения заключенных контрактов, но Владимир Пермяков, по данным СУ СКР по краю, дал указание подчиненным оплатить приобретение данных помещений. При этом, как сообщалось ранее, следствие предполагало, что чиновник изначально знал о том, что квартиры не предусмотрены для жизни.

«В результате противоправных действий чиновника краевому бюджету причинен ущерб на сумму более чем 28 млн рублей, а также нарушены права 26 граждан на жилище», - сообщили в следственном ведомстве.

Владимира Пермякова задержали в апреле 2018 года в одну неделю с вице-мэрами Сочи Мугдином Чермитом и Юрием Паламарчуком. Всем им инкриминировали превышение должностных полномочий. Пока велось следствие, господин Пермяков находился под домашним арестом.

Дмитрий Михеенко