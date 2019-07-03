Окно оказалось дырой в системе безопасности

Сотрудница обменного пункта в Москве украла 41 млн руб. и сбежала через окно. Деньги принадлежали гендиректору одной столичной компании, который решил купить доллары. Кассиру удалось скрыться вместе с деньгами, причем ее исчезновение заметили только спустя несколько часов. Как девушке удалось совершить это преступление? Как устроена защита обменных пунктов? Об этом — Глеб Силко.

Вечером 2 июля генеральный директор одной московской фирмы решил купить доллары и пошел в обменный пункт в Елисеевском переулке, причем в помещение он зашел с инкассаторами, которых привел с собой. На просьбу обменять 41 млн руб. кассир ответила, что сейчас у нее нет такой суммы в долларах и ей нужно ее заказать. Девушка попросила клиента с инкассаторами выйти из помещения и подождать снаружи. Через пару часов директор заподозрил неладное и попытался открыть дверь обменника, но она оказалась заперта изнутри. Обойдя здание, он заметил открытое из этого помещения окно. Самого кассира в обменнике уже не было — иона сбежала.

Гендиректор и основатель компании CloudPayments Дмитрий Спиридонов уверен, что теперь все службы безопасности будут следить за окнами. Однако обычно система охраны устроена так, что кассир не может уйти незамеченным. «Сотрудница просто воспользовалась ситуацией, обычно система безопасности в подобных пунктах обмена очень высокая: камеры видеонаблюдения могут перемещаться и смотреть в разные стороны, в зале, куда приходит клиент, обязательно должен находиться охранник, и, соответственно, должна быть система охраны входов и выходов непосредственно в самом пункте обмена валюты. В данном случае возможность выхода через окно просто не предусмотрели, что на самом деле удивляет. Клиент не проявил достаточной осмотрительности, а кассир воспользовалась “дырой” в системе безопасности банка», — утверждает Спиридонов.

У обменных пунктов есть уязвимые места, о которых можно узнать, работая там много лет, считает председатель Координационного совета отраслевой площадки наличного денежного обращения Елена Меланич: «С криминологической точки зрения нет ничего невозможного. Обычно, планируя такие дела, люди всегда знают уязвимости и готовятся к ним. Нужно очень долго работать на этом месте, знать все нюансы и тонкости, чтобы все провернуть. Бывает, что злоумышленники даже проводят несколько пробных попыток».

Но Дмитрий Спиридонов из CloudPayments полагает, что сотрудница действовала спонтанно, поэтому просто решила сбежать через окно: «Найти этого кассира будет достаточно легко, потому что такие случаи, как правило, не являются спланированным, просто в какой-то момент над разумом возобладала жадность. Скорее всего, она не понимала, что делает и для чего. К службе безопасности банков подключены достаточно серьезные структуры, и клиенту, естественно, вернут деньги. Как дополнительно будет извиняться банк, покажет только время. Чтобы украсть огромную сумму денег и остаться незамеченным, требуется все-таки достаточно большая развитая криминальная сеть».

По закону преступницу ожидает наказание за мошенничество в особо крупном размере до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

В московской полиции «Ъ FM» сообщили, что кассир пока не найдена.