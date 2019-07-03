На рыбу деньги Объемы производства карпов и щук в Удмуртии хотят увеличить в шесть раз за счет создания кластера

В Удмуртии предлагают создать рыбный кластер. С такой инициативой на выездном совещании ассоциации «ГКО "Росрыбхоз"» выступил руководитель рыбхоза «Пихтовка» Георгий Крылов. По его словам, это позволит предприятиям отрасли довести объем производимой продукции до 1 млрд руб. Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что рыбный кластер откроет «новые горизонты» для участников рынка. Эксперты считают, что до его создания необходимо комплексное обследование всех рыбхозов республики.

Рыбный кластер в Удмуртии могут создать на базе рыбхоза «Пихтовка». В настоящее время предприятие занимается разведением карпов. В 2018 году оно произвело порядка 1300 тонн товарной рыбы. По словам руководителя рыбхоза «Пихтовка» Георгия Крылова, кластер позволит объединить усилия разных предприятий республики на взаимовыгодных условиях. «Одним из первых был создан рыбоводный кластер в Астраханской области. Мы заимствовали оттуда некоторые технологии, но у них иная природа: в Волге рыба водится бесплатно. У нас рыбный кластер будет иметь другую начинку, в основе которой зерноводство, рыбоводство, рыбопитомник и управляющая компания. Процесс сбыта продукции будет автоматизирован. Не думаю, что какой-либо рыбхоз откажется от сотрудничества»,— отметил господин Крылов.

По его мнению, предприятиям, которые окажутся вне кластера, будет сложнее конкурировать с его участниками, в рамках кооперации предприятиям проще находить рынки сбыта для собственной продукции.

Как отметила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова, к концу 2020 года республика выйдет на объемы производства товарной рыбы в 2 тыс. тонн.

«Рыбный кластер — это инструмент, который открывает нам новые горизонты. Наша общая цель — это увеличение объемов и формирование замкнутой цепочки производства, чтобы наши рыбоводные хозяйства были эффективными и прибыльными»,— сказала госпожа Абрамова.

На совещании отметили, что рыбный кластер позволит увеличить объемы производства товарной рыбы до 6 тыс. тонн в год на общую сумму 1 млрд руб., а также создать в республике 1 тыс. новых рабочих мест. За какой период предполагается достичь этих показателей, не уточнялось.

По данным Минсельхоза, на территории Удмуртии на данный момент имеются 184 пруда, пригодных для выращивания товарной рыбы. Фермерские рыбоводные хозяйства получили 5 млн мальков прудового карпа для зарыбления прудов. В 2019 году планируется запуск проекта по выращиванию африканских (мраморных) сомов производительностью 400 тонн в год. Соглашение по этому поводу подписано между ООО «УралПромГрупп» и Корпорацией развития Удмуртии.

Представители отрасли рыбоводства в Удмуртии пока не спешат объединяться в кластер, хотя отмечают, что инициатива имеет перспективы. Нет понимания, будет ли учитываться специализация хозяйств на тех или иных видах рыбы. Руководитель ООО «Рыбоводное хозяйство Карашурское», занимающегося разведением щуки и линя, Андрей Михальцов говорит, что предприятия в настоящее время нередко испытывают сложности при использовании водоемов и нуждаются в поддержке местных властей. «Рыбный кластер в Удмуртии можно создать, но сейчас мы судимся с администрацией Якшур-Бодьинского района — у меня хотят отобрать и земли, и гидротехнические сооружения. «Пихтовка» работает на заливных прудах, а у нас проточные. Хоть законом и предусмотрено, что на землях сельхозназначения могут находиться водоемы, образованные путем подпора на водотоке, проблема не решается»,— объясняет господин Михальцов.

Эксперты отмечают, что перед формированием кластера инициаторам проекта необходимо проанализировать состояние инфраструктуры. «Необходимо комплексное обследование рыбхозов, проведение консультаций, встреч по обмену опытом и применение мер по улучшению условий рыболовства. Более того, должно происходить построение инфраструктуры, включая разработки биотехники и реконструкцию простаивающих площадей»,— говорит младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

Директор по развитию Rebridge Capital Ольга Хрипченко считает, что проект развития рыбоводства в Удмуртии может привлечь инвесторов, в том числе из-за рубежа. «Китайские инвесторы будут в приоритете, так как большинство переговоров на счет сотрудничества в других отраслях Удмуртии идет с ними»,— говорит госпожа Хрипченко.

Юлия Вахрушева, Михаил Красильников