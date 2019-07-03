Генпрокуратура РФ вынесла представление министру природы Кобылкину за коттеджи в заповедниках

Надзорная проверка деятельности Министерства природных ресурсов и экологии России выявила нарушения федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Отмечается, что в основном нарушились границы природоохранных зон, на которых в ущерб окружающей среде строились частные домовладения.

Прокуратура установила, что руководители заповедников не принимали мер по привлечению нарушителей к законным требованиям и возмещению причиненного ущерба государству. По итогам проверки надзорное ведомство внесло представление министру Дмитрию Кобылкину, которое рассмотрено и удовлетворено.

Некоторые руководители заповедников привлечены к дисциплинарной ответственности, директор Сочинского национального парка освобожден от должности, еще на пятерых его сотрудников наложены взыскания за организацию незаконной охоты в заповеднике. Также дисциплинарные взыскания понесли сотрудники государственного заповедника «Ростовский» и приморского национального парка «Бикин».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону