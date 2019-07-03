Слияния и поглощения не пустили за границу из-за войны

По данным Refinitiv, за первое полугодие мировой объем слияний и поглощений (M&A) составил $2 трлн, что на 12% меньше, чем в первой половине прошлого года. При этом резко — на 45% — упал объем трансграничных сделок. Кроме того, существенно сократилась активность в Европе и Азии. Рынок M&A получил поддержку лишь из США, где слияния составили более половины от общемирового объема — на $1,1 трлн. Ранее эксперты предупреждали, что торговые войны и растущая неопределенность среди инвесторов могут отразиться на мировом рынке слияний и поглощений.

Исследовательское подразделение Refinitiv, Deals Intelligence, представило итоги динамики глобального рынка слияний и поглощений за первую половину этого года. Сообщается, что во всем мире были объявлены или заключены сделки на общую сумму $2 трлн. И хотя это на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года, эксперты Refinitiv подчеркивают, что результаты первой половины 2019 года стали третьими по величине с 1980 года, когда стала вестись такая статистика. Второй квартал показал рост на 10% к первому кварталу и стал десятым подряд кварталом, когда мировой объем сделок достиг отметки $1 трлн.

Относительное снижение активности мирового рынка M&A по итогам первого полугодия произошло на фоне резкого падения трансграничных сделок: их общий объем составил $509 млрд, что на 45% меньше, чем годом ранее, и является минимальным показателем за последние шесть лет. Резкое падение объема трансграничных слияний и поглощений произошло на фоне существенного снижения активности в Европе и Азии. Объем M&A в Европе составил $305 млрд, что на 56% меньше, чем годом ранее, в Азии объем сократился на 27% — до $338 млрд. Поддержку мировому рынку M&A оказали только американские компании и инвесторы, которые сосредоточились на своем внутреннем рынке. Объем таких сделок составил $1,1 трлн, что составило больше половины от общемирового показателя. Рынок M&A в США в первом полугодии вырос на 19% по сравнению с первой половиной 2018 года, показав рекордную активность с 1980 года. Refinitiv подчеркивает, что восемь из десяти крупнейших слияний и поглощений в мире в нынешнем году произошли именно в США.

Ситуация на мировом рынке слияний и поглощений стала прямым следствием продолжающихся торговых войн и растущей неуверенности среди инвесторов.

Еще в начале июня эксперты, отслеживающие динамику M&A в мире, предупреждали о таком сценарии. «Если крупные сделки начинают иссякать, а их замены в лице сделок на $1–5 млрд (слияния средней величины.— “Ъ”) не наблюдается, то вторая половина года может быть более проблематичной,— заявил содиректор департамента по M&A в Citigroup Марк Шафир 5 июня в ходе нью-йоркской конференции Bloomberg Invest.— И здесь все уже зависит от уровня уверенности на рынке».

Евгений Хвостик