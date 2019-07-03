В Новороссийске за особо крупное мошенничество осужден начальник таможенного поста

Фото: соцсети

Приморский районный суд Новороссийска огласил приговор начальнику Южного энергетического таможенного поста ЦЭТ ФТС России Олегу Володину, а также двум его сообщникам, обвиняемым в незаконной передаче таможеннику денег. Они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информацию об этом “Ъ-Кубань” подтвердили в УФСБ по Краснодарскому краю.

Как было озвучено в зале суда, осужденные передавали Володину деньги за содействие при таможенном оформлении горюче-смазочных материалов, загружаемых на морские суда международной перевозки. При очередном получении денежных средств в июне 2016 года сотрудники ФСБ с поличным задержали посредника в незаконных действиях взяточника и взяткодателя. В автомобиле задержанного мужчины были обнаружены, предназначенные для передачи Олегу Володину, $26 150, что по курсу ЦБ РФ на 14 июня 2016 года составляло около 1,7 млн руб.

Расследование уголовного дела велось силами СУ СКР по Краснодарскому краю. Дела были возбуждены в связи с покушением на получение взятки (ч. 3. ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК) и за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ранее “Ъ” со ссылкой на следственное управление СКР сообщал о том, что деньги (общая сумма называлась в размере $41 тыс.) передавались за общее покровительство и за беспрепятственное и скорейшее декларирование ввозимой продукции из расчета $1 за каждую тонну декларируемого топлива и горюче-смазочных материалов.

Олега Володина суд приговорил к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. Посредник Косырев вполучил три года общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб. Третий фигурант уголовного дела Ястремский приговорен к двум годам и трем месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко