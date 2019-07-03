Не просят хлеба и зрелищ Чего не хватает Нижнему Новгороду по мнению самих горожан.

Столице Приволжья не хватает рекреационных зон, а также порядка на рынке частных пассажирских перевозок. Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате исследования качества жизни в городе, которое провели эксперты агентства научных исследований и информации «Лобачевский».

В ходе исследования жителей города, в частности, просили оценить безопасность пассажирских перевозок и их комфорт. Наибольший негатив по вопросу качества пассажирских перевозок зафиксирован в Советском и Автозаводском районах города. Наилучшие показатели по этому вопросу – в Нижегородском районе, - сообщил руководитель АНИИ "Лобачевский" Евгений Семенов.

Наихудшие оценки качества пассажирских перевозок давали горожане в возрасте от 36 до 50 лет, при этом молодежь и пожилые люди более высоко оценили работу перевозчиков.