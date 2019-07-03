«Ростелеком» добивается расторжения соглашения о платных парковках в Курске

ПАО «Ростелеком» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Курской области, который в июне не стал расторгать инвестиционное соглашение между госкорпорацией и меэрией облцентра о создании платных парковок. Жалоба пока не принята к производству, следует из судебной документации.

Напомним, Ростелеком» добивается расторжения договора с августа 2018 года. Как ранее поясняли в госкорпорации, компании «полностью, в срок и добросовестно» выполнила все условия соглашения, в то время как мэрия Курска «систематически не выполняла и не выполняет взятые на себя обязательства».

По мнению представителей «Ростелекома», власти не смогли организовать работу по вынесению штрафов, а субсидии не покрыли расходы по организации стоянок, что привлекло к 62,9 млн руб. убытков. Их компания также намерена взыскать в апелляции. В свою очередь, в городской администрации заявляли, что выполнили все зависящие от них условия соглашения.

Александр Прытков