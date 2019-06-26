Минфин США отсрочил введение санкций против ГАЗа Дерипаски

Минфин США снова отложил принятие решения о вступлении в силу санкций против группы ГАЗ российского бизнесмена Олега Дерипаски до 8 ноября, сообщается на сайте ведомства. Переговоры по активу будут продолжаться. Если ограничительные меры введут, после этого срока американские компании должны прекратить сотрудничество с организацией.

Напомним, компании Олега Дерипаски попали под американские санкции за «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» в апреле 2018 года. С основных его активов, En+ и «Русал», сняли ограничительные меры после того, как предприниматель отказался от контроля над ними. Решение о санкциях в отношении другого актива бизнесмена, ГАЗа, должны были принять 23 октября 2018 года. Однако этот срок несколько раз отодвигался, последний раз — до 6 июля 2019 года.

Подробнее о санкциях против активов бизнесмена — в материале “Ъ”.